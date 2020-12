Eesti Laulu teine saatejuht on Grete Kuld

Tõnis Niinemets avaldas saates "Särav aastavahetus ETV-s", et tema kaassaatejuhiks Eesti Laulul on Grete Kuld.

Saatejuht Grete Lõbu uuris Niinemetsalt, kas ta valis uue saatejuhi just nime järgi.

"Ma sain aru, et tandemid töötavad, kui üks neist on Grete," vastas Niinemets.

Kuld selgitas, et kaalus pakkumist kaks ööpäeva ning otsustas selle lõpuks vastu võtta. "Ma arvan, et ma üritan pigem täita neid ootusi, mis minu suhtes on, et mitte kedagi alt vedada, anda endast parim," sõnas Kuld.

Lisaks mängisid Eesti Laulu uued saatejuhid koos mängu "Tõnis või Grete", kus Lõbu esitas neile erinevaid väiteid ning Niinemets ja Kuld pidid vastama, kumma kohta need käivad.

Näiteks jõuti üksmeelele, et suurem Eurovisiooni fänn on Kuld ning Niinemetsal on rohkem meelelahutusauhindu.

Samas pakkus Niinemets, et Kuld on parem näitleja, kuid Kuld arvas vastupidist.