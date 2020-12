Selle üle, kas veidra kõlaga pealkirjad on päriselt Eesti uudistes sel aastal olnud või on need väljamõeldud, arutlesid saates "Särav aastavahetus ETV-s" näitlejad Märt Koik ja Karl Robert Saaremäe.

Esimeseks etteloetud pealkirjaks oli "Võrukad on hädas vihmaga hoovi tungiva kapsasupiga".

"Mina mõtlen seda, kas vihma on palju või vähe, kui kapsasupp tuleb vihmaga aeda, siis see on uudis," sõnas Koik ja pakkus, et selline pealkiri on tõepoolest asjakirjanduses olnud.

Tal oli ka õigus, sest Võrus Jüri tänaval olid inimesed tõesti hädas liigvihmaga hoovi tungiva sodiga.

Ka pealkiri "Harjumaa politseinikud sattusid patrulli käigus peale korda rikkuvatele jänestele" oli tõene.

Koik oli seda uudist ka ise näinud. "See on õudne kisma, seal on siuke peretüli taga või mingi asi, õudne andmine käib," kommenteeris ta uudisele lisatud videot.

Samas järgmine pealkiri "Eestis avati esimene kaamelipiima väikefarm" oli aga välja mõeldud.

"See on mingi tõmbekas /---/, mina ei ole sellest farmist veel kuulnud," ütles Saaremäe pealkirja kohta.

Tõele vastasid ka pealkirjad "Öist linna uudistanud metskits niitis jalgratturi tühjas parklas maha" ja "Homoseksuaalsed kassid on Tartu usklikud närvi ajanud".