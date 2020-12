Reikop ei teadnud terve grimeerimise aja, mis tegelaskuju temast tehakse. "Kui ma seda kaabut nägin, seda lipsu ja pintsakut, siis mul nagu sähvatas," sõnas Reikop.

Lepatriinu oli aga endale teinud multifilmitegelase Jessica Rabbiti grimmi.

"Mul on täielik ajulühis praegu. Vaatan, on mees, räägib nagu Marko Reikop, aga välja näeb nagu Mask," ütles saatejuht Grete Lõbu.

Reikop tõdes, et talle meeldib näomaaling ja uus riietus.

Lepatriinu selgitas, et kogu grimm tuleb väga kergelt veega pestes näost maha ja ei pea kartma, et selle eemaldamine raskusi tekitaks. "Mulle meeldib, et tal on need olematud kulmud, siis on väga kerge neid ära katta," kommenteeris laulja Reikopi grimeerimist.