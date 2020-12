Lõppeva aasta suurimateks trendideks sotsiaalmeedias oli muusikute ja youtuber'ite Martti Halliku ja Ariadne sõnul TikToki rakendus ja arvutimäng Among Us.

Martti Hallik ja Ariadne ehk Liina Ariadne Pedanik sõnasid saates "Särav aastavahetus ETV-s", et 2020. aasta parimad hetked olid nende ühise loo väljaandmine ning kihlumine.

"Personaalses mõttes on tegelikult olnud ikkagi väga vahva aasta," võttis Ariadne lõppeva aasta kokku.

Selle aasta üheks silmapaistvamaks sündmuseks sotsiaalmeedias pidasid nad aga TikToki rakenduse võidukäiku. "Kõik teavad tänapäeval, mis on Instagram, siis võtame selle sama mõõtme ja paneme ta videoformaati," selgitas Hallik TikToki sisu.

Ta täpsustas, et seal saab teha erinevaid videoid, lisada taustaks muusikat ning selle saatel tantsida.

"Tõusis välja üks härrasmees, kellel läks auto katki. Selle asemel, et pead norgu lasta, võttis oma longboard'i (pikk rulalaud – toim.) ja asus teele," kirjeldas Hallik ühte kõige kuulsamat TikToki videot, kus üks mees Fleetwood Maci laulu "Dreams" saatel mööda maanteed rulaga sõidab ja jõhvikamahla joob.

Ariadne sõnas, et TikTok on aidanud ka erinevate muusikute laule paremini levitada, kaasa arvatud Fleetwoodi Maci laulu, mis avaldati originaalis 1977. aastal, kuid kerkis sel aastal taas edetabelites kõrgele kohale.

"TikTok on selline suur-suur hooandja olnud muusikutele sellel aastal," rõhutas Ariadne ja lisas, et ka näiteks laulja Doja Cat sai oma Grammy nominatsioonid just tänu rakendusele.

Samas on osa muusikuid võtnud ka eesmärgiks kirjutada laule, mis TikTokis leviks, lausus Ariadne.

"Me küsime enda Soome sõpradelt ja produtsentidelt, kas nende juurde tulevad tihtipeale arstid, et nüüd meil on vaja kirjutada lugu, mis TikTokis eriti kiirelt elama läheks. Väga üllatuslikult väga paljud lähevad seda teed ja üritavad kirjutada sellist TikToki hitti," tõi laulja välja.

Muu hulgas sai sel aastal ka väga populaarseks arvutimäng Among Us. Hallik selgitas, et tegemist on veebipõhise arvutimänguga, kus mängutegelased on kosmoselaevas ning üritavad selgeks teha, kes nende seas on pettur.