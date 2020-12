2019. aastal linastunud Lõuna-Korea film "Parasiit" (Parasite) on võhmale võtva tempo ja hingekriipiva pingega esitatud lugu, kus segunevad komöödia, põnevik, tragöödia, sotsiaalne melodraama ja kõik, mis nende žanrite vahele jääb.

"Parasiit" jälgib Seouli agulis elavat Kimide perekonda, kus poeg ja tütar üritavad kemmergus ülemise korruse äri wifi-t varastada, ema voldib kokku pitsakarpe, isa aga kamandab tänavalt mööduvat prussakamürki pritsivat autot nähes aknaid avama, et korterile tasuta tõrjet saada.

Ühiskonna põhjakihti kuuluva, ent kokkuhoidva perekonna jaoks avaneb peagi elu võimalus, sest nende poeg kutsutakse inglise keele eraõpetajaks ülirikkuritest Parkide villasse. Pärast rida osavaid (ja ülimalt koomilisi) manipulatsioone on terve Kimide perekond teenindamas miljonäride perekonda, kellel pole pole õrna aimugi, et need inimesed omavahel kuidagi seotud on.

2020. aasta alguses toimunud Oscarite jagamisel lahkus "Parasiit" nelja auhinnaga – kuldmehikese sai film nii parima filmi, parima võõrkeelse filmi, parima originaalstsenaariumi kui ka parima režissööri kategoorias. Oscaritega kulmineerunud filmiauhindade hooajal pälvis "Parasiit" kõik olulised tunnustused, sealhulgas Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa, parima võõrkeelse filmi Kuldgloobuse, parima võõrkeelse filmi ja originaalstenaariumi BAFTA jpm.

