"Naistesaun" saab Kristel Aaslaiu kõrvale uue saatejuhi

"Teemasid, millest rääkida, meil jagub. Aga sellegipoolest ootan, et kuulajad ka oma sõna sekka ütleksid, et see poleks ainult minu ja Kristeli saade, vaid tõeline naistesaun, kus me saame olla kuulajate mõtete väljaütlejad," rääkis Kethi oma mõtetest.

"Meil on Kristeliga omavahel tõesti hea klapp. Me tunneme üksteist tegelikult juba üheksa aastat, oleme varem muusikalistes projektides koostööd teinud ja nüüd raadiomikrofoni taga stuudios istudes tekkis päris lahe äratundmisrõõm sellises uues võtmes ning juba esimesest saatest alates oli igatahes mõnusalt siiras, vaba ja vahetu olla," selgitas ta, et esimesed salvestused on väga hästi läinud.

Raadiotöö ei ole Kethile päris võõras. "Lapsepõlves käisin Valgas Ruut FM-is isegi raadioringis. Vaatasin toonast juhti Aet Arulat ja mõtlesin, et küll oleks tore raadios töötada. Ja nüüd ongi juhtunud, et sellised soovid tulevad 20 aastat hiljem ringiga minu juurde tagasi!"

Kristeli ja Kethi esimene ühine saade on eetris 2. jaanuaril kell 10.05. Avasaate teema on "Uuel aastal uue hooga" ning käsitlusse võetakse igasugused nipid ja rituaalid, kuidas uuest aastast maksimum võtta - et ikka oleks rohkem raha, rohkem armastust ja kõike muud meelepärast küllaga.