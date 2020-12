"Särav aastavahetus ETV-s": Laulja Lepatriinu maalib lisaks lõuendile ka oma nägu

Lepatriinu ehk Triinu Paomets selgitas, et tavaliselt maalib ta lõuendile, kuid viimase kuude jooksul on ta enda jaoks avastanud ka näole maalimise.

Laulja ütles, et erinevad maalingud on tal näos umbes tunnikese, ta teeb neist pildi, laeb selle sotsiaalmeediasse üles ning siis võtab kogu grimmi maha.

"Siin on tõesti kontuuride rõhutamine ja illusioonide tekitamine," selgitas ta protsessi.

Muu hulgas on Lepatriinu end varem teinud kassiks filmist "Alice Imedemaalt", Cruella de Viliks "101 dalmaatsiakoera" multifilmist ning ka Jokkeri tegelaskujuks.

"Mulle just meeldivad igasugused tegelased. Kui me vaatame Disney multikaid, siis need pahad tegelased on need, kellel on jõhkralt meiki," ütles ta.

Kuna Hiina kalendri järgi on 2021. aasta härja-aasta, siis tegi Lepatriinu saatejuht Grete Lõbu eestvedamisel ettepaneku Marko Reikopile Pahatari grimmi teha.

Lepatriinu selgitas, et Disney filmi tegelaskuju Pahatar pole küll härg, aga tal on samuti sarved ning see oleks arvestades tulevat aastat asjakohane.

"See on nagu meeldiv üllatus, ma arvan, et see saab tore olema. Mulle see väga meeldib, see paheline tüpaaž on väga tore," ütles Reikop üllatuse peale.