Ülle Lichtfeldt: mu kõige toredam aastavahetus oli Pärnus prügikastide taga

Lichtfeldt ütles ETV saates "Särav aastavahetus ETV-s", et 2020. aasta oli isiklikus plaanis väga põnev ning täis rõõmsaid sündmusi. Näiteks oli tal endal juubel, ta tütar sünnitas kaksikud, lisaks oli juubel ka Rakvere teatril ja paljudel kolleegidel, loetles näitleja.

"Minul kui näitlejal, kui oli kevadel koroonaaeg, võibolla oli väike endasse vaatamine ja hingetõmbamise aeg. Siis nüüd aasta lõpus oli pigem see, et kogu aeg hoidsime hinge kinni, et meie teatreid kinni ei pandaks," sõnas Lichtfeldt.

Ühtlasi soovis ta tänada ka teatripublikut, kes reeglitest ilusti kinni pidas ja etendustel maski kandis.

Lichtfeldt ütles, et tavapäraselt on ta veetnud aastavahetust laval esinedes ja kõige huvitavam aastavahetus oli tal kord Pärnus.

"Üks kõige toredamaid aastavahetusi oli mul Pärnus Sunseti prügikastide taga," sõnas ta ja selgitas, et uus aasta võeti vastu kahe esinemise vahel. "Enne aastavahetust oli kaks plokki ja siis veel kaks plokki. Ja tegime kambaga seal šampuse lahti, võtsime ka lonksu ja 12 läbi kümme minutit olime taas laval, rõõmsalt," ütles Lichtfeldt.

Näitleja perekonnas on üks kindel traditsioon, mida aastavahetusel järgitakse, nimelt peavad head uut aastat soovima alati esimesena meessoost inimesed.

Rakvere kuuseskandaal tuli Lichtfelditle aga üllatusena. "Leidsin, et on kena annetada nendele inimestele meie linnas, kes on justnimelt armastuse ja headuse ja õigluse eest võitlevad inimesed," selgitas näitleja.

Nimelt müüs näitleja linna keskväljakule kuuse ja annetas selle eest saadud raha LGBT filmifestivalile. Abilinnapea Andres Jaadla eestvedamisel otsustati pärast seda aga jaamahoone juurde teine kuusk püstitada.

Lisaks sõnas Lichtfeldt, et "Õnne 13" aastavahetuse saates astub üles ka Anne Veski. "Kuidas ilma temata saab uus aasta üldse tulla?" küsis näitleja.

Uus aasta tuleb Lichtfeldti sõnul aga töökas, sest tulemas on palju uusi lavastusi.