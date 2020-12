91-aastane Richard Donner: lavastan viienda "Surmarelva" filmi koos Gloveri ja Gibsoniga

Donner kinnitas väljaandele The Telegraph, et uus "Surmarelva" film jääb viimaseks. "See on nii minu kohus kui au filmisaagale joon alla tõmmata," ütles ta ja mainis ta, et kuigi täpseid detaile uue filmi sisust välja tuua ei saa, siis plaanib ta lõpetada saaga emotsionaalselt.

Filmistuudio Warner Bros. on aastaid proovinud "Surmarelva" filmisaagale uuesti elu sisse puhuda. Produtsent Joel Silver ja stsenarist Shane Black proovisid luua uusversiooni 2007. aastal, kuid Mel Gibson polnud nõus ilma Danny Gloverita kaasa lööma ning projekt ei jõudnudki arendusest kaugemale.

Esimene "Surmarelva" film jõudis kinodesse 1987. aastal, järjelood valmisid vastavalt 1989., 1992., ja 1998. aastal. Režissöör Richard Donneri käe all on seni valminud kõik saaga filmid, lisaks on Donner lavastanud näiteks linateosed "The Omen", "The Goonies" ja "Superman".