Niinemetsaga koos läks ujuma ka Jana Hallas, kes taliujumisega juba pikemalt tegelenud on. Hallas sõnas, et on tegelikult väga külmakartlik inimene ja seetõttu ta tavaliselt kuigi pikalt vees ei ole.

Pärast kerget suplust tõdes Niinemets, et vetteminek oli täitsa tore ja loodetavasti peavad ka teised saatejuhid aastavahetuse programmi raames tegema midagi, mida nad varem teinud ei ole.

"Siuke surin tuleb sisse küll ja ma saan aru, et see on tegelikult see positiivne surin, mille pärast seda tehakse," ütles ta.