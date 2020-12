Jupiter soovitab: lõbus mängufilm "Pereisa"

Igapäevase filmisoovituste rubriigi avab Jupiter lõbusa mängufilmiga "Pereisa" (The Family Man).

2000. aastal linastunud "Pereisa" on hoogne lugu börsimaakler Jack Campbellist (Nicolas Cage), kes on oma karjääri tipul ja töö on ainus, mis teda tõeliselt köidab. Jõuluhommikul ärkab ta aga pahaaimamatult New Jersey äärelinnas ülikooliaegse kallima Kate'i kõrval, kellest ta töö tõttu aastaid tagasi lahku läks. Õuduseks avastab Jack, et tema senist elu pole enam olemas ning tuleb valida, kas kohaneda ja olla armastav abikaasa ja kahe lapse isa või proovida naasta oma endisesse ellu.

Vaata filmi Jupiterist.