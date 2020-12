Maili Metssalu avaldas uue loo "Siia laotan südame"

Tegemist on šoti lauljatari Rachel Sermanni loo "This is where I lay my heart" eestikeelse versiooniga, mille tõlkisid Metssalu ja luuletaja Mathura.

"Laul põimib endas hästi kokku 2020. aastal kogetud eriilmelised tunded ja selles on palju igatsuse ravimit," sõnas Metssalu.