2020 edetabelid: mida vaadati veebikanalis Jupiter sel aastal kõige rohkem?

Jupiter sündis küll alles möödunud aprillis, kuid on praeguseks kogunud nädalas stabiilseks keskmiseks 50 000 unikaalset külastajat. "Lisaks populaarsetele kodu- ja välismaistele sarjadele teeb rõõmu Eesti kultuurile oluliste saadete jõudmine Jupiteri," märkis kanali juht Toomas Luhats ja tõi näidetena Arvo Pärdi 85, Veljo Tormise 90 ja Voldemar Panso 100 tähtpäevad, kus ellu on äratatud ja püünele toodud unustatud audiovisuaalsed teosed.

"Jupiteri toimetaja Raul Lobanovi tugev kultuuriline taust ja muusikahuvi on võimaldanud meil pakkuda vaatajatele mõnusaid muusikalisi kogumikke nii jaanipäeval kui ka jõulude ajal. Viimane ja kõige värskem kogumik "Talvedisko" pakub mõnusat eestikeelset muusikat aastavahetuseks, aga tublimatele ka võimalust kodus tantsu vihtuda. Richard-Erik Järvi hoolitseb jätkuvalt põnevate sarjade ja aega väärt filmide jõudmise eest Jupiteri ning pühade ajal pakume iga päev ühe audiovisuaalse kirsi tordil, mida vabadel päevadel kodus vaadata," lisas Luhats.

Jupiter.err.ee esimese aasta kõige populaarsem sari on Briti krimidraama "Äraostmatud", mis kogus tuhandeid vaatamisi kohe kevadel ja jätkab oma populaarsust ka aasta lõpul. Veebikanalis on üleval kõik sarja hooajad, ka need, mis tele-ekraanile pole veel jõudnud. Vaadatavuselt teisel kohal on Soome haiglasari "Pulss" ja kolmandal Eesti spioonisari "Reetur".

Populaarseimad sarjad Jupiter.err.ee lehel 2020. aastal

Jupiteri filmivalik rõõmustas 2020. aastal maailmakino tipp-teostega. Neist enim kogus 2020. aastal vaatamisi kuuele Oscarile nomineeritud suhtedraama "Carol". Sellele järgnesid krimifilm "Vihane koer" ja õuduspõnevik "Deliirium".

Populaarseimad filmid Jupiter.err.ee lehel 2020. aastal

Dokumentaalfilmide valikust osutus 2020. aastal populaarseimaks USA esileedit portreteeriv "Melania Trump. Võimu hämar objekt", sellele järgnes dokumentaalsari "Planeedid" ning "Flirt Vene moodi".

Populaarseimad dokumentaalfilmid Jupiter.err.ee lehel 2020. aastal

Paljude külastajate jaoks on veebikanal kujunenud ka mugavaks saadete järelvaatamise ja –kuulamise keskkkonnaks. Enimvaadatud telesaadete hulka kuuluvad lõppeval aastal "Aktuaalne kaamera", "Ringvaade" ja "Metslased". Raadiosaadetest on kõige rohkem kuulamisi kogunud Vikerraadio saated "Päevakaja", "Rahva teenrid" ja "Kuula rändajat". Raadioteatri järjejuttudest populaarseim on olnud "Hercule Poirot" lood ja Cornell Woolrichi "Mõrsja riietub musta".