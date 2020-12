Priit Loog: vahel varastan pere arvelt aega ja tegelen liiga palju koduväliste asjadega

Näitleja Priit Loog tõdes, et pereelu ühildamine töö ja hobidega on tihti keeruline. Ka koroonapandeemia ei ole perega koosveetmiseks kuigi palju aega juurde andnud.

"Võiks arvata küll, et nüüd ollakse rohkem koos, aga ma vist selles mõttes musterisa kandidaat ei ole. Ma ikkagi väga tihti olen kuskil lennus omadega ja kodus liiga palju võib olla ei ole," rääkis Loog "Vikerhommikus" ja lisas, et satub igasugustest põnevatest hobidest ja tegevustest kergelt sõltuvusse.

"Ma ikkagi oma parema äranägemise järgi proovin neid asju hoida kogu aeg bilansis – pereelu ja kõiki muid tegemisi –, aga ilmselt, kui küsida minu kalli elukaaslase käest, siis tema ütleks kindlasti, et ei, Priitu näeb kodus kui kuuvarjutust. Ma ise arvan, et ma olen päris tubli, aga ilmselt ma vahel varastan pere arvelt aega ja tegelen nende asjadega, mis kodust väljapoole jäävad, liiga palju," sõnas näitleja.

Üks Loogi hobidest on fotograafia ja eelkõige meeldib talle pildistada vaatepilte, milles on olemas see miski, mida on keeruline sõnadesse panne. Eelmisel aastal sai ta aga pildistamisega rohkem tegeleda kui tänavu.

"Mõnes mõttes on seda sel aastal saanud vähem teha, kuna teatris on tööd palju olnud," nentis Loog.

Tööalaselt ongi ta praegu kogu oma tähelepanu teatrile suunanud, sest ühtegi filmistsenaariumit tema laual hetkel ei ole. Loog tõdes, et teeks võimaluse korral mõnes filmis hea meelega kaasa, ent kuna Eesti on väike, tuleb mõista, et kõikidele näitlejatele filmirolle ei jagugi.

Ta lisas, et loodab, et uuel aastal muutub koroonaviirusest tingitud olukord paremaks, piirangud kaovad ja inimesed leiavad taas tee teatrisaali.

"Väga kummaline on mängida laval, kui sa põrutad sinna tühja saali," ütles Loog.