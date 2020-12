Oma muljeid jagasid taskuhäälingus ka näiteks laulja Elton John, saatejuht James Corden, kirjanik Matt Haig ja tennisist Naomi Osaka, kirjutab BBC.

Harry ja Meghan ei intervjueerinud saatekülalisi, vaid palusid igaühel neist kodus rääkida, mida nad lõppevast aastast arvavad ja see jutt salvestada.

"Ükskõik mida elu teie teele ka ei viskaks, uskuge meid, kui ütleme, et armastus võidab alati," rääkis Meghan.

Harry lisas, et loodetavasti pani 2020. aasta inimesi mõistma, kui oluline on üksteise eest hoolitseda ja kui tähtis on hoida sidet isegi siis, kui füüsiliselt kokkusaamine pole võimalik.

Elton John kirjeldas mööduvat aastat kui kõige hullemat aastat, mida ta näinud on. Samas loodab ta, et inimesed on keerulise aasta mõjul paremateks inimesteks muutunud.

Esimeses episoodis sai sõna ka Harry ja Meghani poeg Archie, kes soovis kuulajatele head uut aastat.