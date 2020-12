Twenty One Pilotsile kuulub nüüd pikima kestvusega muusikavideo rekord

USA-s tegutsevale muusikaduole Twenty One Pilots kuulub nüüd maailma pikima muusikavideo rekord – "Level of Concerni" muusikavideo kestis enam kui 4264 tundi.

Singel "Level of Concern" ilmus aprillis ning kaks kuud hiljem teatas Twenty One Pilots, et loole valmib ka muusikavideo, mis kunagi ei lõppe, kirjutab CNN.

Video pandi Youtube'i live stream'ina ning fännide tehtud videod mängisid korduse peal.

Kuigi muusikavideo pidi kestma igavesti, otsustas Twenty One Pilots pärast 117 päeva, 16 tundi, kümmet minutit ja 25 sekundit live stream'i lõpetada. Video kestis 21. juunist 16. detsembrini.

Varem kuulus rekord Pharell Wiliamsi 2013. aastal ilmunud loo "Happy" muusikavideole, mis kestis 24 tundi.