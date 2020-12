Eve Kivi: iga naine võiks tunda sellist õnne, nagu mina olen tundnud

"Õnne on olnud ja väga õnnelik olen olnud ja tõesti – ütle kasvõi kui vanainimene, et annaks jumal, et iga naine tunneks sellist õnne, nagu mina olen tundnud. Ja saanud näha ja elada nii, nagu mina osa ajast olen elanud," sõnas Kivi, kes on julgenud ikka iseendaks jääda ja on ka selgelt välja öelnud, kui talle mingi asi ei sobi.

"Kell kümme koputatakse, ma teen ukse lahti ja filmidirektor on ukse taga, suur võrk käes. Ja ütleb, et sul on homme stseen selles võrgus ja sa pead olema seal alasti. Ma tahaks näha, kuidas sa seal alasti välja näed, kohe praegu. Ma virutasin ukse nina ees kinni ja läks ka roll," meenutas Kivi, kuidas ühest rollist ilma jäi.

"Aga julgust peabki olema, sest kes teab, kuidas see story oleks mõjunud järgmisele filmile. Kohe läheb ju stuudio peal mingi kõlakas lahti," lisas ta.

Kivi rääkis ka, et on üks roll, mis on teda aastate jooksul painama jäänud. Nimelt pidi ta kaasa tegema ühes Armeenia filmis.

"Meie julgeolekuorganid keelasid selle filmi ära. Selle filmi nimi oli "Koit Pariisi kohal" ja peaosas oli pariisitar ja prostituut, kellel oli laps ja kes oma lapse pärast – et laps jääks ellu ja toita last – hakkas prostituudiks. Vot see roll oli minule," sõnas Kivi ja lisas, et pakkumisi tehti talle mujaltki ja kui aeg oleks olnud teistsugune, oleks ka ta karjäär võinud hoopis teises suunas minna.

"Mul oli kutseid, mul oli pakkumisi. Hollywoodi juhtkonnast isegi sosistati mulle kõrva ja öeldi, et, Eve, ega teid nii ära ei lasta – te peate ära jooksma," meenutas ta ja lisas, et sai käia ka mitmetel välisreisidel. Nähtud riikidest meeldisid talle enim Argentiina ja Mehhiko, mis võlusid teda sealsete inimeste ja kliimaga.