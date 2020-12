Lori Loughlin vabanes pärast kahte kuud vanglast

Loughlin tunnistas maikuus koos abikaasaga, et osalesid petuskeemis, millega soovisid kindlustada oma tütardele kohta ülikoolis, mistõttu mõisteti mõlemad pettuse eest vangi, kirjutab Consequence of Sound.

Loughlin, kes pandi vangi 30. oktoobril, veetis vanglas ligi kaks kuud ja on nüüd kaks aastat järelvalve all ning peab selle aja jooksul tegema 100 tundi üldkasulikku tööd. Lisaks peab Loughlin maksma 150 000 dollari suuruse rahatrahvi, mida ta väidetavalt juba ka teinud on.

Naise abikaasa Mossimo Giannulli mõisteti trellide taha aga viieks kuuks ning tema peaks vabanema järgmise aasta aprillis. Mees peab maksma 250 000 dollari suuruse rahatrahvi ja tegema 250 tundi üldkasulikku tööd.

Vanglakaristus maksis Loughlinile ka tema töökohad. Näiteks lõpetasid näitlejaga koostöö Netflixi sarja "Fuller House" tootjad ja telekanal Hallmark Channel.