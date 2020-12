Aastavahetus ERR-i telekanalites toob head meeleolu ja sügavaid vestlusi

Aastavahetusprogramm ERR-i kolmes telekanalis on traditsiooniliselt lustakas, kuid toob ka mitmeid portreelugusid ja intervjuusid huvitavate inimestega.

ETV

28.12 ja 29.12 kell 20.00 "Aasta säravaimad tähed"

2020. aasta oli ootamatu ja eriline meie kõigi jaoks. ETV saatejuhid kutsusid külla säravaimad tähed, et aasta valud ja rõõmud kokku võtta.

Intervjuud: Katrin Viirpalu ja Henrik Kalmet; Anna Pihl ja Enn Veskimägi; Urmas Vaino ja 5Miinust; Grete Lõbu ja Aigar Vaigu; Owe Petersell ja Annika Kiidron; Anu Välba ja Kristjan Järvi; Tarmo Tiisler ja Urmo Aava; Mihkel Kärmas ja Jaak Johanson; Aet Süvari ja Sveta Grigorjeva; Andres Kuusk ja Arkadi Popov.

Aasta säravaimad tähed Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

28.12 kell 21.30 "2020 Aktuaalses kaameras"

2020. aasta on meid proovile pannud ettearvamatul moel, muutunud on maailm ja muutunud oleme meie. Või kas ikka oleme? "Aktuaalse kaamera" toimetus vaatab koroona-aastale tagasi. Saate autorid Astrid Kannel, Tarmo Maiberg, Oliver Kahu, Ave Häkli. Režissöör Rait Roland Veskemaa, toimetaja Epp Ehand.

29.12 kell 18.45 "Manitski maailm. Marko Reikopi intervjuu Jaan Manitskiga"

Kunstikoguja ja ärimees Jaan Manitski teeb Marko Reikopile ekskursiooni oma kuningriigis Viinistul - tutvustab sünnimaja, avaldab oma rikkaliku kunstikogu kõige kallima maali ja näitab, kuidas jumal mere pealt vastu vaatab.

29.12 kell 19.15 Tõnis Niinemetsa jõustamiskomööda "Homme on täna"

Aasta meelelahutajaks valitud Tõnis Niinemetsa ülimenuka power-up comedy parimad minutid.

30.12 kell 18.45 "Gurmeeintervjuu. Dmitri Demjanov"

Noad teravaks! Eesti köögi vaimne vedur Dmitri Demjanov jutustab Jüri Muttikale põnevate seikade varal, kuidas kulinaariailmas vähetuntud Maarjamaa köögikunst kõigest tosina aastaga jõudis maailma tippkokkade tähtsaimal võistlusel Bocuse d'Oril esirinda.

30.12 kell 20 "Eve Kivi. Tõeline diiva"

Eve Kivi oli aastakümneid Nõukogude kinos karge lääneliku ilu kehastus. Ta on ajast aega pannud kõik ümbritsevad endast rääkima ja ise kohtunud tõeliste maailmastaaridega - Gina Lollobridgidast Robert De Nironi. Temast endastki on saanud elust suurem legend, kelle kirjeldamiseks sobib suurepäraselt sõna diiva. Eve Kivi usutleb Owe Petersell.

30.12 kell 21.30 "Suur aastalõpuviktoriin 2020"

Mida põnevat, ilusat ja imelikku juhtus aastal 2020? Nalja täis aastalõpuviktoriinis panevad oma tiimid joonele Peeter Oja ja Mart Juur. Neid ja nende kuulsaid kaasvõistlejaid pinnib saatejuht Marko Reikop.

31. detsember ETV-s



"Särav aastavahetus ETV-s", läbi päeva kestev programm algab kell 10.00

Hea tuju eest vastutavad aasta viimaste minutiteni saatejuhid Grete Lõbu, Marko Reikop, Urmas Vaino ja Tõnis Niinemets. Telemajast astub läbi hulk toredaid külalisi, õhtu jooksul näeb mitmeid üllatusi ning muusikat teevad Karl-Erik Taukar, Anne Veski, Eleryn Tiit, Inga Tislar ja Rahel Ollisaar.

Kell 15.10 "Õhtusöök ühele"

Legendaarne komöödia vanast daamist Miss Sophiest, kes tahab veeta oma 90. sünnipäeva sõprade seltsis. Kuna nood on surnud, peab ülemteener James mängima kõiki külalisi, kelleks on Mr Pomeroy, Mr Winterbottom, Sir Toby ja admiral von Schneider. Saksamaal näidatakse filmi igal aastavahetusel juba pea pool sajandit järjest ja sama kombe on omaks võtnud ka mitmete teiste maade telejaamad, sealhulgas ETV. Sama protseduur nagu igal aastal!

Kell 15.30 ja 16.30 "Eesti Laul. Parimad (vahe)palad"

Tosin aastat Eesti Laulu võistlust on lisaks sadadele muusikapaladele pakkunud meelelelahutust ka humoorikate vaheklippide näol. On aeg meenutada Märt Avandi ja Ott Sepa, Jan Uuspõllu, Peeter Oja, Argo Aadli, Vanamehe ning mitmete teiste eredamaid seiklusi teleekraanil. Saatejuht Tõnis Niinemets.

Kell 18.30 "Otse eetrist 2020"

Tegijatel ikka juhtub. Mõnikord tahtlikult, teinekord kogemata. Mööduva aasta kõige lõbusamad hetked Eesti Televisiooni eetrist vaatab üle saatejuht Ott Sepp.

Kell 19.30 "Kodukäijad"

Uues ootamatustest tulvil saatesarjas hakkavad elustiiliekspert Anu Saagim, kultuurikuller Mart Juur ja arhitekt Raul Vaiksoo detektiivideks. Tuntud eestlased avavad oma kodu uksed ja detektiividel tuleb oma kogemuse, terava nina ja tunnetuse abil ära arvata, kelle koju on nad sattunud.

Kodukäijad Autor/allikas: ERR / Kairit Leibold

Kell 20.30 "Õnne 13"

Vana-aasta õhtul toimub Mornas Eesti parim pidu. Are kutsub hotelli esinema Anne Veski ja see paneb terve linna kihama. Mare ja Allan aitavad laua katmisega, Alma ja Jürka hoolitsevad külaliste eest. Isegi Taivo Palm veab ennast kodust välja ja asjasse on loomulikult segatud ka Evelin. Jääb ainult loota, et konstaabel Torim asjast teada ei saa ja kogu õhtut ära ei riku.

Kell 21.30 "EnsV: Tee kauge kodu poole ehk täna 50 aastat tagasi"

Kuidas tutvusid rindekaaslased Raimund ja Aino? Mälestustes lähevad nad aastavahetusest 1992/93 tagasi aastavahetusse 1942/43. Paljud asjad on muutunud, paljud mitte. Näiteks see, et kõrtsid töötasid vanasti igal ajal ja iga ilmaga.

Kell 22.30 "Koleilus 2020"

Sketšid, sketšid, sketšid ja ainult sketšid. 2020 oli nii ilus, et kole hakkab. Aasta aitavad seljataha jätta armastatud Draamateatri näitlejad Tiit Sukk, Merle Palmiste, Ivo Uukkivi, Guido Kangur, Tõnu Oja, Maria Klenskaja, Mait Malmsten ja paljud teised. Vaatamine omal vastutusel!

Kell 23.50 Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus

Kell 23.55 Eesti Vabariigi hümn

Kell 00.05 "Amarillo. Tarmo Pihlapi kustumatud hitid"

Tarmo Pihlap oli laulja, keda paljude arvates pole siiani keegi suutnud asendada. Tema ilusate sõnade ja meloodiatega laule hoitakse au sees aastaid hiljemgi. Galakontserdill esitavad tema laule Koit Toome, Ivo Linna, Kalle Sepp, Jan Uuspõld, Dagmar Oja, Priit Pihlap jpt. Kõlavad laulud, mida rahvas tänaseni mäletab ja armastab.

1. jaanuar ETV-s

Kell 12.15 "Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2021"

Viini Filharmoonikute uusaastakontsert kaunistab miljonite inimeste uusaasta esimest päeva. Viini Muusikaühingu kuldses saalis kõlavad kaunid meloodiad Johann Straussilt ja teistelt Viini heliloojatelt. Uusaastakontserti juhatab juba kuuendat korda Itaalia dirigent Riccardo Muti. Kontserdile annavad sära Viini riigiooperi balletitantsijad.

Kell 19.00 "Eesti Kontserdi uusaastakontsert"

Eesti Kontserdi traditsioonilisel uusaastakontserdil kõlavad tänavu maailmamuusika pärlid vaheldumisi kaunite luuletustega. Dirigeerib Kristjan Järvi, Doris Kareva luulet esitab Maiken Pius Linnateatrist. Esinevad Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.

Kell 21.15 "Sulev Nõmmik. Rohkem kui Ärni"

Tema 20 operetilavastustest Estonias hoiab "Pipi Pikksukk" 25 lava-aasta ja 402 etenduskorraga väga raskesti löödavat Eesti rekordit. Tema 12 telefilmist kolme on ETV ekraanil läbi aegade näidatud tõenäoliselt rohkem kui midagi muud. Sulevi viimastel aastatel tema telesaateid toimetanud Vahur Kersna teleportree on austusavaldus loojale, kelle muuhulgas ka enam kui 600 Uduvere-lugu naerutasid ja lohutasid väga paljusid eestlasi läbi umbsete aegade.

Sulev Nõmmik. Rohkem kui Ärni

ETV2

28.12 kell 19.30 uus sari "Reis Kreekasse"

Inglise näitlejate Steve Coogani ja Rob Brydoni viimasest ühisest reisist Lake Districtisse on möödunud kümme aastat. Väljaanne Observer tegi neile ettepaneku tähistada juubelit omapärase teekonnaga. Steve ja Rob peavad kuue päevaga läbima Odysseuse kümme aastat kestnud odüsseia. Mehed alustavad retke Odysseuse jälgedes Türgist. Praam viib nad sadamalinnast Assosest Kreeka saarele Lesbosele. Omavaheline lõõp ja meenutused vahelduvad tsitaatidega "Iliasest" ja Aristotelese "Poeetikast".

ETV2 eetris esmaspäevast laupäevani kell 19.30

Reis Kreekasse

29.12 kell 22.15 moekunsti kuu "Jean Paul Gaultieri viimane etendus"

Jean Paul Gaultier korraldas 2020. aastal Pariisis oma viimase moeetenduse, et tähistada 50 aasta möödumist moedisainerina töötamisest. Sellel uhkel üritusel leidus nii modelle kui ka kunstilisi etendusi. Filmitegijad said Prantsuse moe legendaarsele pahale poisile unikaalse juurdepääsu ning heidavad pilgu tema uskumatule karjäärile ja isiksusele. Tema jäljeks moemaailmas on korsett, madrusepluusid, tätoveeringumustrid ja meeste seelikud. Originaalsusest ei tule tal puudust ka viimaseks kuulutatud etendusel.

30.12 kell 15.30 uus kontsert-saade "Sipsiku laulud"

Sipsiku film on juba paljude perede lemmik. Filmis kõlas aga ka hulk lahedaid laule, mõned neist filmi ei mahtunud ja mõned kirjutati suisa juurde, et saaks kõlada suurepärane Sipsiku laulude kontsert. Üles astuvad Ewert Sundja bändiga, Jan Uuspõld, Elo-Mirt Oja, Eliise Mööl, Piret Krumm, Elisabet Reinsalu ja Ott Sepp.

Sipsiku laulud

31.12 Presidendi kõne viipekeelse tõlgi ja subtiitritega

31.12/1.01 kell 02.30 "Avicii. Mälestades Tim Berglingi"

Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora, Joe Janiak ja mitmed teised muusikud tulid kokku Stockholmis Friends Arenal, et esitada kahetunnine kava Avicii muusikast, teavitamaks maailma vaimse tervise probleemidest. See oli esimene kord, kui Avicii loomingut mängiti otse laval nii paljude eri esitajate osavõtul.

Avicii. Mälestades Tim Berglingi

01.01 kell 20.00 "#Melomaania aastalõpusaade"

Aasta esimeses "#Melomaania" saates vaadatakse üle möödunud aasta parimad lood. Lisaks ei puudu saatest ka uue aasta üllatused. Saatejuht on Jon Mikiver, toimetaja Laura Kõrvits, režissöör Sigre Silm, produtsent Tiina-Mari Koljak.

01.01 kell 21.30 kinoklassika "Lollide pidusöök"

Pierre (Thierry Lhermitte) korraldab koos grupi sõpradega igal kolmapäeval õhtusöögi, kuhu kutsutakse pahaaimamatu külaline - konkurentsitult kõige suurem lollpea. Veel enne õhtusöögi algust on külaline, rahandusministeeriumi ametnik Francois (Jacques Villeret) jõudnud peremehe selja ära nikastada, tekitada abielukriisi ja maksuinspektori kaela tõmmanud. Ka selles Francis Veberi lavastatud komöödias osutub naerualune tegelane inimlikumaks, kui arvata võis, isegi kui ta pidevalt heasoovlikkusest segadusi korraldab.

ETV+

28.12 kell 20.15 "Aastalõpuintervjuu peaministriga"

2020. aasta olulistel teemadel vestleb peaminister Jüri Ratasega Uljana Kuzmina.

Aastalõpu intervjuu Eesti peaministri Juri Ratasega Autor/allikas: Vladislava Snurnikova/ERR

29.12 kell 20.15 "Intervjuu president Kersti Kaljulaidiga"

Mööduva aasta võtab koos president Kersti Kaljulaidiga kokku Nikolai Loštšin.

30.12 kell 20.15 "Kes keda? Aasta kokkuvõte"

Kakskeelne vestlussaade kõige pakilisemate ja ühiskonda puudutavate küsimuste arutamiseks. Avame kogukonda erutavaid teemasid koos oluliste osapooltega – stuudios on otsustajad, huvigrupid, eksperdid ja inimesed, keda teema kõige vahetumalt puudutab. Saatejuhid on Krista Lensin ja Andrei Titov.

"Kes keda?" Autor/allikas: Vladislava Snurnikova/ERR

31.12 kell 09.10 "Aastavahetuse kokakunst"

ETV+ saatejuhid koos Vitali Vesterineniga valmistavad erinevaid huvitavaid aastavahetuseks sobivaid toite.

31.12 kell 16.50-17.55 "Animasari Oota sa!"

31.12 kell 20.10 Mängufilm "Jõulupuud 5"

Juba tuntud peategelased valmistuvad uut aastat vastu võtma, kuid enne tuleb neil oma eraelulised probleemid joonde ajada. Boriss (Ivan Urgant) loodab oma naise ja poja juurde tagasi pöörduda. Oma naist kirglikult armastav Andrei (Goða Kutsenko) on lõpuks leidnud õnne, mida paraku kipub rikkuma kadeduseuss. Kaks noort uljaspead on omale pruudid leidnud, kuid neil on raske tütarlastele pühenduda, sest kaasahaaravad arvutimängud nõuavad mängimist. Kostja (Kirill Pletnjov) tahab avamerel asuval naftaplatvormil võita tagasi Ženja südame, kes haub teise mehega abieluplaane.

31.12 kell 21.35 "2021 Tagasi tulevikku ETV+-ga", jätkub kell 23.55

Et uus aasta saaks eelmisest parem, suunduvad saatejuhid ajarännakule, laulavad peolaule, esitavad originaalseid tantsunumbreid ja tuletavad koos tuntud külalistega meelde õnne valemit. Saatejuhid Anna Sapronenko-Mölder, Andrei Titov, Jelena Solomina ja Dmitri Pastuhhov.

23.50 President Kersti Kaljulaidi uusaastatervitus