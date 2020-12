Mari Jürjens: lasteiaias kutsuti mind Nukitsameheks

"Ma olin hästi väike, tumeda peaga ja tol hetkel olid mul alati ka lühikesed juuksed, mis tavaliselt olid sassis. Ma nägin jah nagu Nukitsamees välja. Kui me Eevaga [Talsi] koos olime igalpool, siis Eevat kutsuti inglikeseks – ta oli blondide lokkis juustega – ja mina siis Nukitsamees seal kõrval," meenutas Jürjens R2 saates "Röster" ja lisas, et üheskoos tegid nad aeg-ajalt ka igasugu krutskeid.

"Me olime Eevaga veel algkoolis, äkki neljandas või viiendas klassis ja vaatasime, et koolil ei ole oma ajakirja või ajalehte ja mõtlesime, et me hakkame seda välja andma. Me kleepisime nädalate kaupa kokku neid, köitsime ja tegime oma ajakirjad valmis. Panimegi putka püsti kooli fuajees ja siis hiljem saime väga pahandada, et niimoodi hakata raha küsima ja äri ajama koolis ei ole sobiv," rääkis Jürjens.

Tüdrukuid ühendas aga ka huvi muusika vastu – Eeva eeskujul asus ka Mari lasteaias viiulit õppima, ent lõpuks mõjus kitarr talle siiski kutsuvamana.

"Kui lastemuusikakool oli läbi, siis mina tundsin, et mina rohkem ei taha. Mulle tundus, et viiul on hästi kuiv ja ma ei saanud sellega teha seda, mida ma muusikas oleksin tahtnud teha," nentis Jürjens ja lisas, et siis avastaski ta kodust isa vana kitarri ja asus iseseisvalt hoopis seda pilli õppima.

Ka laulmisega hakkas ta juba lasteaias tegelema, ent esialgu esineda ta väga ei julgenud. Südamelähedaseks sai muusika kirjutamine ja esitamine aga sellegipoolest. Kui pärast keskkooli lõppu tuli mõelda, mida edasi teha, kaalus Jürjens ka Otsa kooli õppima minemist, ent otsustas lõpuks ikkagi näitlemise kasuks. Kuna ta ema töötas Vanemuise teatris, oli Jürjens ka teatrielu üsna lähedalt näinud ja see tundus talle kutsuvana.

"Ma tundsin, et ma ei taha muusikat õppida. Ma tahtsin, et muusika tegemises oleks see sama vabadus, kuidas ma ta leidsin. Et seal ei ole ühtegi reeglit ja ma saan ta ise avastada enda jaoks. Siis ma otsustasingi, et lähen õppima teatrit, sest mulle tundus, et teatriõpe on võimalik tee lihtsalt tegeleda inimeseks olemise ja enda avastamisega," selgitas Jürjens.

Kuigi praegu Jürjens näitlemisega eriti ei tegele, on ta siiski rahul, et just näitlemist õppida otsustas. "Neid õpinguid ma küll millegi muu vastu ei vahetaks," ütles Jürjens ja lisas, et kursusekaaslastega said nad väga lähedasteks.