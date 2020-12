Spordihingega Rein vajab 25 000 eurot maksvat ravi: see lõi ikka päris külili alguses

Rein on aastakümneid olnud Valgamaal aktiivne spordiedendaja, paljude suurte võistluste ja spordisündmuste nii pühendunud eestvedaja, et seda tööd on tunnustanud ka Eesti kultuurkapital. Kunagi kuulus Rein Eesti noorte kergejõustikukoondisesse.

"Minu spordiala oli jooksmine, et meil on distantsid 800 ja 1500. Ma eluaeg elanud Tõrvas ja Valgamaal. Siiamaani minu need noorteklassi tulemused nagu veel püsivad seal rekorditabelis," rääkis Rein "Jõulutunnelile".

Raudsetel meestel pole enamasti arsti juurde asja. Rein võib kinnitada, et ta ongi kogu elu täiesti terve olnud, kuid kohusetundlikult kontrollinud eesnäärmenäitajaid. Seetõttu oli vähidiagnoos kolm aastat tagasi eriti jahmatav. Kõik, mis eesnäärmevähi raviks üldse võimalik on, läks käiku. Ometi jõudis kätte hetk, kui parimastki enam ei piisanud.

"Nüüd selle aasta sügisel, septembris tuli välja, et need keemiaravid asjad enam ei aita, et oleks vaja sellist tõhusat radioaktiivset ravi kuus korda saada. Igas kuus korra," selgitas Rein.

Tegu on nukleaarmeditsiiniga, kus vähki ravitakse üliväikeste radioaktiivsete osakeste doosidega. Kuid Reinu senine raviskeem ei võimaldanud seda nukleaarravi tal tasuta saada. "Siis olingi sellise seisu ees, et ravi on küll olemas, aga see on nii kallis. See konkreetne kuue kuu ravi oli mul 25 200. See lõi ikka päris külili alguses, ma ei kujutanud ette, mis saama hakkab. Ühest küljest nagu annad aru, et oled tööd teinud, aga summa on nii suur, et sa ei kogu seda eluski kokku."

Kuid tütar Triin sai aru, et siin ei saa taganeda ja olukorraga leppida. Ta asus aktiivselt lahendusi otsima ja andis suurest murest sõpradele ja tuttavatele teada. Selgus, et neid, kes Reinule kohe appi tulid, oli palju. "Tõesti, see oli uskumatu, et ei läinud palju mööda sellest ajast, kui me teate saime, et seda uut ravi on vaja. Siis nädal aega hiljem helistasid mulle kolleegid Eestimaa Spordiliidust Jõud ja ütlesid, et sul on seda toetust vaja," rääkis Rein.

Lisaks korraldas Reinu Inglismaal elav tütar Mari heategevusliku jooksutuuri. Ka Võru vald pani õla alla. Aastatepikkune töö ja panustamine teiste heaks tuli nüüd Reinule ringiga tagasi. Ka vähiravifond tuli appi ja Rein hakkaski moodsat ja kallist ravi saama.