Mitu aastat vähiga võidelnud Kristi: tekib küsimus, mida olen elus valesti teinud?

Kui Haigekassa vahendid vähiraviks ammenduvad, siis tuleb mängu väljend, et edasine ravi või konkreetne uus ravim pole kulutõhus. Kristi on üks neist, kes saab vähiravifondi abil kallist ravi.

Kristi koduseinad on nagu perekonnaalbum. Kolmest lapsest kaks on juba pesast välja lennanud ja Kristi on just vanaemaks saanud. Pildid meenutavad Kristile ka tema pikki juukseid, mis pärast keemiaravi välja langesid.

"Kui esimese šokiga ma nutsin oma diagnoosi peale, siis teist korda, kui lasin oma juuksed maha lõigata. See oli, see oli raske," rääkis Kristi "Jõulutunnelile".

Põhjuseks oli täpselt kaks aastat tagasi enne jõule diagnoositud kolmanda staadiumi rinnavähk. Hoolimata sellest, et Kristi oli iga paari aasta tagant kontrollis käinud.

"Seda šokki on võimatu kirjeldada, mis tabas mind ja eelkõige minu perekonda. Sest enda peas mõtled sa selle momendi lõpuks lahti ikkagi. Aga perele seda selgitada ei ole võimalik," meenutas ta.

Kui keemiaravi, operatsioon, kiiritus ehk kõik võimalik oli tehtud, polnud Kristil mingit kahtlust, et vähiga on nüüd ühel pool. "Võtsingi seda jah, niimoodi, et nüüd on see tehtud. Ma saan uuelt lehelt alustada, juuksed läinud, rind läinud. Aga see on nagu uus algus," selgitas Kristi.

Nii oli see kuni tänavu jaanuarini, kui naisel hakkas sõbra sünnipäeval halb. Selgus, et rinnavähiga olid metastaasid jõudnud ka ajusse. "Ravi algas nagu väga-väga kiiresti. Jälle juuste kaotus, jälle uued kõrvalnähud, jälle auku langemine… Ja ma tabasin ennast väga tihti mõttelt, et kas ma lähen, tänamatu?" rääkis Kristi.

Sageli tulid naisele mõtted, kas ta on elus midagi valesti teinud, et nii palju kannatusi tuleb. "Aga õnneks on mul väga palju tuttavaid ja suur pere. Kõik ütlesid mulle, et rumal oled peast, sa oled nii tore inimene, miks peaks keegi sind panema kannatama? Lihtsalt nii läks ja nüüd tuleb ravida ja nüüd tuleb sellest üle saada ja teha kõik võimalik selleks, et sa ise oleksid positiivne ja ei vajuks veel rohkem kuskile auku," sõnas ta, kuid lisas, et raske on viimased kaks aastat olnud küll.

Praegu saab Kristi vähiravifondi toel ravi, mille üks doos maksab 2500 eurot. "Hetkel on mul seda ravi jaanuari keskpaigani ja siis selgub, kas see ravim on aidanud."