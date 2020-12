Vähidiagnoosi saanud Pille asus pärast ravi ise teisi aitama

Vähidiagnoosiks ei ole keegi kunagi valmis ja ootamatult tabas see ka Pille Retterit. Kolm aastat tagasi opereeriti tema jalale tekkinud tavalist veenilaiendit. Arstid märkasid ka kühmukest veenilaiendi all ja see vajas juba edasist uurimist.

"Siis tuligi vastus, et on pehmete kudede halvaloomuline kasvaja liposarkoom, metastaasiga maksas ehk siis neljas staadium," rääkis Pille "Jõulutunnelile".

Pille lapsed olid sel ajal pisikesed, tütar vaevu kaheaastane, poeg neljane. Naise suurimaks hirmuks oligi asjaolu, et kui ravi ei lähe soovikohaselt, siis lapsed on nii väikesed, et ei mäletagi hiljem enam ema.

Raske oli ka Pille lähedastel, nii varakult vähile ema kaotanud mehel kui ka sõpradel, kes ei julgenud enam külla tulla.

"See emotsionaalne kokkuvarisemine tegelikult nõudis mult kohati isegi rohkem energiaressurssi, kui see, mis mu enda sees nagu toimub," kirjeldas Pille. "Pigem pidin päris paljusid ise turgutama, et näed - liigun, olen, naeran, söön, hingan."

Operatsioonile läks Pille teadmisega, et jääb tõenäoliselt elu lõpuni lonkama. Õnneks suutis kirurg jala närve säästa ja ees seisis järgmine eriti raske etapp - keemiaravi.

"Juuksed tulid kohe peale esimest keemiat ära," meenutas naine. "Kui juba juuksed pulstidena hakkasid välja tulema, siis see vaatepilt läks ikka väga inetuks. Et ajan maha. Ma ei ajanud korraga, vaid ajasin teada-tuntud Prodigy stiilis soengu. Naersin, kõht kõveras, sa lihtsalt oled tõsiselt koomiline. Aga karm reaalsus tabas siis, kui viimnegi juukseraas oli maha aetud ja mu tol ajal nelja-aastane poeg reaalselt nagu šoki sai, lihtsalt südantlõhestavalt nutma hakkas, ja "ei" karjus. Neli päeva pidin siis koduseinte vahel midagi peas kandma, sest see oli tema jaoks täiesti vastuvõetamatu. Aga harjuvad kõik."

Kõige hullemaks peab Pille keemiaravi juures emotsionaalset madalseisu, kuid depressioon õnneks möödus.

Pille ravi eest tasus täies mahus Eesti Haigekassa. Ometi sai talle omamoodi teraapiliseks tegevuseks vähiravifondi Kingitud Elu heaks annetuste kogumine. "Mina leidsin fondi enda jaoks tegelikult juba siis, kui ise haige olin. Aga mu füüsis oli lihtsalt niivõrd nõrk, et ma ei oleks saanud kohe minna, ootasin ära, kuni n-ö taastub mu keha, taastub mu vaim. Ja võtsin fondiga ühendust. See on üks viimase aja parimaid otsuseid üldse, mida ma nagu teinud olen."