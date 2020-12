Vähiga võitlev Kaia Iva: tasub mõelda, mida täna teha, et homne päev oleks rõõmsam

Poliitik Kaia Ival avastati möödunud aastal munasarjavähk. Kuna haigus endast tavaliselt kuidagi märku ei anna, siis avastatakse see sageli alles hilises staadiumis, just nagu Kaia puhulgi.

Naisele on tehtud operatsioon ja mitu keemiaravi. Endine sotsiaalkaitseminister tunnistas "Jõulutunnelile" antud intervjuus, et meditsiinisüsteem on seestpoolt vaadates hoopis teistsugune ning on äratanud temas palju tänulikkust.

"Mina olen eranditult kokku puutunud ainult väga heade arstide ja väga heade võimalustega," sõnas ta.

Keemiaravi tõttu haiguslehel olev Iva mõtleb siiski töises plaanis kaasa Türi vallas ning ütles, et tal on raviperioodil nii paremaid kui ka halvemaid päevi ette tulnud. Harjumatu on olnud naise jaoks tempo maha võtmine, kuna mitme asjaga enam korraga tegeleda ei jõua.

Käegalöömise tunnet pole Kaial enda sõnul veel ette tulnud. "On küll olnud neid päevi, kui ei jõua lihtsalt," selgitas ta, et vahel tuleb loobuda näiteks tavapärasest kõnniringist. "Ma pigem ikka rõõmustan selle üle, mis mul on olemas ja mis mul on olnud ja panen oma energia sellesse."

Üks põhiline, mis Kaia Iva arvates aitabki haigetel ja nende lähikondsetel toime tulla, on inimesed meie ümber - sõbrad ja lähedased. "Meil on palju huvitavaid asju, mida saame täna siin ja praegu teha. Kas natukene rohkem, natukene vähem, mõni päev ei jaksa, teine päev jaksame rohkem. See on see, mille nimel tasub mõelda, et mis ma veel täna teha saaksin, et homne päev oleks rõõmsam. Neid põhjusi ja võimalusi on palju. Usun, et see kõik meid hoiab," rõhutas ta.