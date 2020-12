"Sipsik" jõuab pühapäeva õhtul esimest korda tele-ekraanile

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele.

Eno Raua ja Edgar Valteri loodud raamatutegelasele annab filmis hääle Ott Sepp, Anule aga noor Elo-Mirt Oja.

"Sipsiku" filmi laule kuuleb värskes kontserdisaates ETV2-s 30. detsembril.

"Sipsikut" näeb ETV-s pühapäeval kell 18.45.