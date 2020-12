"Jõulutunnel" | Vähiravifond Kingitud Elu toetab neid, kellel on kõige vähem lootust"

Kui 10. veebruaril 2014. aastal teatati Hille Tänavsuu vähiravifondi Kingitud Elu asutamisest, oli kõigil tunne, et loodi midagi suurt ja väga olulist, mida ühiskond oli juba ammu oodanud. Tänu sellele tekkis õlekõrs neile vähihaigetele, kelle jaoks oli lootus täiesti kustunud.

Toivo Tänavsuu kinnitas, et pressikonverentsil, kus tehti teatavaks vähiravifondi loomine, osales ka tema ema Hille Tänavsuu. "See oli üldse viimane päev, kui ema haiglast väljas oli," sõnas ta ja mainis, et järgmisel päeval viisid nad ema haiglasse, kus ta oli enne surma veel kolm kuud.

"Minu ema oli seltskondlik, toimekas ja iseseisev, inimene, kes saab kõigega hakkama, ei kurda ega hädalda," nentis Toivo Tänavsuu ja rõhutas, et lisaks sellele oli ta ema tööalaselt staažikas ajakirjanik. "Peaaegu 50 aastat tegi ajakirjanikutööd ja mitukümmend aastat jooksis koos nooremate reporteritega võidu mööda pressikonverentse, kõik imestasid, et kust selline energia."

Elu läks nii, et Hille Tänavsuu kasvatavas oma kaks poega – Taavi ja Toivo – üles praktiliselt üksinda. Toivo Tänavsuu kinnitas, et ema vaatas sellele alati tagasi suure muigega. "Ta ütles, et poisid on hästi välja kukkunud, minu arust sai ta suurepäraselt hakkama."

2006. aastal saabus Hille Tänavsuule ja tema lähedastele uus reaalsus. "See oli umbes sel ajal, kui ema sai 65-aastaseks, kutsus kõik sugulased-sõbrad kokku, aga tolleks hetkeks oli tal peas selline muna moodi moodustid, arstid esialgu arvasid, et see on healoomuline, aga mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et midagi healoomulist seal pole," selgitas Toivo Tänavsuu.

Algul neeru-, hiljem kopsuvähi ravimine tähendas mitut operatsiooni, keemiaravi ja kiiritust. See oli kaheksa aastat tõelist võitlust, kuhu jagas nii tagasilööke kui ka häid ja helgeid aegu. 2013. aastaks oli lootus kadunud, et ükski ravi enam Hillet aidata suudaks. "Ta oli äärmiselt nõrk, oli tohutult palju kaalu kaotanud, köhis verd, toit ei läinud alla, kohutav olukord," sõnas Toivo.

Seepeale pakuti välja aga üks ravim, mida Eestis ei ole veel kasutatud ning mida Haigekassa ei kompenseeri. Ravimi hind on igakuiselt 5000 eurot. Toivo Tänavsuu sõnul otsustasid nad samal hetkel, et see raha tuleb leida, sest see on nende viimane õlekõrs.

Sõprade, sugulaste ja ka täiesti võõraste annetajate toel hakkaski Hille Tänavsuu seda ravimit saama. "Ta hakkas seda ravimit justkui viimasel hetkel saama, mõni kuu hiljem oli ta lastega metsas, tegi puid, jätkas oma kirjatöid ja toimetas nii, justkui midagi polekski olnud," sõnas Toivo Tänavsuu ja tõi välja, et rohu etiketil oli kirjas, et mõju kestab 9 kuni 12 kuud. "See oli meie pere jaoks üks parimaid aastaid, me kasutasime seda aega väga hästi."

Hille Tänavsuu vähiravifond Kingitud Elu loodi selle nimel, et anda lootust neile, kellel on seda kõige vähem. Fond aitab osta ravimeid, mida Haigekassa ei rahasta.