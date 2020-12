Vähi seljatanud Annika Raudsep: perele olen täiesti teise väärtuse andnud

"Jõulutunnelis" rääkis oma loo viie lapse ema Annika Raudsep, kes sai viis aastat tagasi rutiinse naisteartil käigu ajal vähidaignoosi. Tänaseks on ta aga haiguse seljatanud ja elu on saanud uue hingamise.

Annika Raudsep on energiline, suure pere matroon, kellel on kaks tütar, kolm poega ja juba seitse lapselast. Ta töötas liinilaeva köögis ja miski ei reetnud, et tervisega oleks midagi korrast ära. Kuni päevani viis aastat tagasi, mil ta sai rutiinse naistearstil käigu ajal teate, mis senise elu pea peale pööras.

Pärast vapustusest ülesaamist oli nii Annika ise kui ka tema lähedased siiski lootusrikkad. Operatsiooniga õnnestus vähk eemaldada ja kõik hakkas ajapikku laabuma. "Pärast kasvaja eemaldamist tuli poolteist kuud käia pea igapäevaselt kiiritusravil, üheksa kuu pärast ma olin merel tagasi, jälle rivis ja üliõnnelik," kinnitas ta.

Sellega Raudsepa lugu aga veel ei lõpe. Kahe aasta pärast oli vähk tagasi ja vastikumal kujul kui enne. Agressiivsed vähisiirded olid lümfisüsteemis ja neid opereerida polnud võimalik. Ta kinnitas, et teise haigestumise korral tulid pähe ka loobumismõtted. "Korjasin tomateid ja mõtlesin, et võib-olla korjan neid viimast korda," tõdes ta.

Annika habras lootus varises, kui sai selgeks, et keemiaravi muudaks rõhusaks üks lisaravim, mida Haigekassa ei tööta. Vaid üks töös seda ravimit maksis üle 6000 euro ja seda lisaraha polnud perel kuskilt võtta. "Arst ütles, et võimalus on vähiravifondi kaudu taotleda seda imeravimit," selgitas ta.

Ema hakkas uut ravimit saama ja ühine mure muutis ka perekonda. Kui aga Annika läks saama järjekorras 13. ravikuuri, lõppes visiit ootamatu uudisega. "Arst ütles mulle, et me ei tee sulle enam, ma ehmastasin ära, mõtlesin, et nüüd siis ongi kõik ja hakkasin nutma, aga ta ütles mulle mõne aja pärast, et sa oled stabiilne ja peaaegu puhas."

Edasisele elule vaatab Annika Raudsepp teistmoodi otsa. "Proovin tõeliselt palju laste ja lastelastega koos olla, perele ma olen täiesti teise väärtuse andnud," kinnitas ta.