Sten Heinoja: tervenesin leukeemiast tänu oma vennale

"Ma olen näinud neid haiguskaarte, kus on kirjas "äge" ja selle järel mitu sõna, mida ma ei suuda isegi kokku lugeda," ütles Sten Heinoja ja mainis, et lõpuks sai ta terveks tänu oma vennale. "Temalt võeti head verd ja pandi see minu sisse, mis tappis ära minu halva vere."

Samuti kinnitas Heinoja, et koroonaviiruse tõttu jäi tal 2020. aastal ära umbes 20-30 kontserti. "Isegi võib-olla 40 kontserti," ütles ta ja mainis, et kui Eestis on tal õnnestunud esineda, siis mujal maailmas on kõik ära jäänud. "Inglismaal, kus ma alaliselt elasin enne koroonat, pole ma alates märtsi ühtki kontserti andnud."

"Ma loodan, et uus aasta toob sellele olukorrale mõnetise lahenduse ning ehk paari aasta jooksul suudame selle ratta jälle käima saada, et normaalsus taastuks, saaks jälle muusikat teha ja reisida," tõdes ta.