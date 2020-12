Toivo Tänavsuu: oleme sel aastal 300 000 euroga miinuses

Heategevussaade "Jõulutunnel" kogub 25. detsembril annetusi Hille Tänavsuu vähiravifondi Kingitud Elu SA toetuseks. Fondi juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul on tänavune aasta olnud keeruline, kuna paljud üritused, kus annetusi koguda, on ära jäänud, kuid abivajajaid pole sellele vaatata kuhugi kadunud.

"Minu emal oli kuus aastat tagasi vaja Eesti inimeste abi, et saada hädavajalik ravi," ütles Toivo Tänavsuu ning selgitas, et fond sündis just seetõttu, et nad nägid, kuidas sarnases olukorras on ka teisi abivajajaid. "Eks siin on Haigekassa ravi ökonoomilised valikud, mis eemaldavad osa inimesi Haigekassa kaitsva vihmavarju alt."

Tänavsuu usub, et see fond on vajalik ka tervetele inimestele. "See tekitab sidusust Eesti ühiskonnas, natukene ravime haigeid, natukene ravime terveid, võib-olla ravime isegi Haigekassat, poliitikuid ja veel kedagi," tõdes ta.

Tänaseks on vähiravifondilt saanud abi üle 1200 inimese. "Tegelikult on need pered, kogukonnad, suguvõsad, kes on selle fondiga haakunud ja elavad oma lähedastele kaasa," mainis Toivo Tänavsuu.

"Asi algab sellest, kui arst ütleb kabinetis, et nüüd on meil Haigekassa võimalused ammendunud, et teid ravida, aga on võimalusi veel Haigekassa väliselt," selgitas Tänavsuu ja lisas, et seejärel teeb inimene koos arstiga taotluse fondile. "Meie nõukogu, kuhu kuuluvad samuti onkoloogid, teeb siis selle otsuse, kas taotlus vastab meie kriteeriumitele, minu ülesanne on vaadata, et meil kõikide inimeste raviks raha jaguks."

"See on üks alandlikuks tegev fakt, et me oleme suutnud kõiki inimesi toetada, kes meie poole on pöörunud, keegi pole pidanud raha puudusel vähiravifondi ukse taha jääma," kinnitas ta ja mainis, et aastate jooksul on fondi kogunenud üle 10 miljoni euro eraisikute toetuseid.

Mitmed üritused on tänavu koroonaviiruse tõttu ära jäänud, mistõttu on Tänavsuu sõnul annetusi ka pisut vähem kogunenud. "Abivajajaid on pigem rohkem, seega kokkuvõttes oleme sel aastal 300 000 euroga jooksvas miinuses."