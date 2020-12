Pühadesoovid | "Prillitoos" annab vaatajatele trummimängu kiirkoolituse

"Prillitoos" edastab televaatajatele oma pühadesoovid trummimängu lühiõppe ja Elephants from Neptune'i abiga.

"Väga oluline on elukestev õpe: midagi tuleb iga päev juurde õppida," märkis Linna. "Ma mõtlesin, et miks mitte proovida trummimängu. Trummimäng on ühes bändis nagu inimesel süda, ja seda ei pea õppima muusikakoolis ega konservatooriumis."

Linna võttis oma õpetajaks ansambli Elephants from Neptune'i trummari Jon Mikiveri, kes õppis trummi mängima ise. "Koolis ei ole käinud. Ma olen eratunde võtnud, aga põhimõtteliselt ise õppinud."

"Prillitoosi" ja teiste saadete toimetuste jõulusoove näeb tele-eetris juba jõululaupäeval. "Jõulud teleringis" on ETV ekraanil 24. detsembril kell 19.00.