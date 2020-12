"Suus sulav Eesti. Jõulud": Genka luuletused

Jõuluvana, sa tead, miks nõnda kurvad näime

Sest isa firmal null on käive

Emafirmal puudus kasum

Aita mind, ma üllalt tasun

Sulle kooki

Mulle pappi

Või tahad osalust

Me startup'pi

****

Jõuluks soovin ma üht maski

Ja üht uut 5G masti

Et parem levi oleks ruumis

Kui ma loen luulet Zoomis

****

Jõuluvana, tule appi meil

Sest me õde on kapigei

Ta tahab saada sõmust sõrme

See teema peres päris õrn veel

aga siin on sulle luuleread just

Kust ta kingiks soovib muuta seadust

****

Jõuluvana, tänavu ma ei soovi kinki

Mul on sulle asju, mida viia teise riiki

Mul iPhone'e vanu mingi mitu tükki

Ja võta lisakilod mult

Teen sulle kümme kükki

Ja veel vanu osi vanast bemmist

Ja palju korra kantus särke, mis ostetud H&M-ist

Keegi kuskil vajab neid

Nii väidab meil statistika

Võta need ja neile vii

Sul on hea logistika