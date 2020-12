Jõuluvana reisipiirangud ei takista: "Oodake rahulikult, küll ma tulen"

Neljapäeval on jõululaupäev ning ilmselt on paljudes kodudes ootusärevus suur. "Aktuaalne kaamera" käis uurimas, kuidas Lapimaal elaval Jõuluvanal see eriline aasta on sujunud ning kas ta jõuab ikka igale poole, kus teda oodatakse.

Jõuluvana kodu on Soomes, Lapimaal, otse polaarjoonel. Jõuluvana veedab seal peaagu kogu aasta, välja arvatud paar päeva jõulude ajal, kui ta lastele kingitusi jagab.

See aasta on olnud eriline üle maailma, kuid kõikide südamerahuks olgu öeldud, et Jõuluvanal on kõik hästi ja ta on terve kui purikas.

"Oi, meil on samad reeglid siin kui mujal on ka. Kaks pluss kaks. Ja minul on selline suur mask siin minu veeres, see kaitseb mind väga hästi. Ja kõik meie päkapikud kasutavad maske ka," ütles Jõuluvana.

Kas kõik pered saavad kindlad olla, et Jõuluvana ikka nende reisimispiirangute ajal jõuab kõikide ukse taha?

"Muidugi võivad kindlad olla, ei ole mingit probleemi. Võib-olla nii, et tulen natukene hiljem, aga oodake rahulikult, tulen-tulen... Kõik kingitused on nüüd vaadatud ja arvan, et on nagu varem on olnud. Küll küll hästi," sõnas jõulumees.