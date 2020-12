Jaan Tätte: kevadel kolm kuud lainetel seilamist oli kui suur kingitus

"Veebruaris enne vabariigi aastapäeva läksime korra Bellingshauseni peale Tšiili, et hakkame laeva vaikselt Alaska poole viima. Siis tuli koroona ja meile öeldi, et ei, Alaskat ei tule ja sõitke nüüd selle laevaga koju. Me olime kolm kuud praktiliselt maale astumata laevas ja rühkisime kodu poole," meenutas Tätte "Vikerhommikus".

Ta lisas, et just kevad ongi rändamiseks kõige parem aeg. "See oli selle aasta tipp. Kui sa ikkagi hingelt oled rännumees ja meremees ja siis korraga, täiesti endale ootamatult saad kolm kuud aastast veeta lainetel ookeanidel. Siiamaani on sellest väga hea tunne ja sain aru, et see aasta on väga hästi läinud," rääkis Tätte.

Pika merel olemise tõttu jäid tal küll ära viis või kuus kontserti, ent merel olemine oli seda väärt ja ta nautis neid kolme kuud väga. "See oli nagu suur kingitus," kommenteeris ta.

Hetkel veedab Tätte aga aega oma kodus Vilsandil ja kirjutab reisiraamatut. Küll aga tõdes ta, et laua taga istub ta päevas umbes kolm tundi ja ülejäänud aeg läheb argipäeva toimetustele.