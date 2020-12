Aastahiti saatejuhid Kristel Aaslaid ja Robin Juhkental avaldasid oma tänavused lemmiklood

30. detsembril toimuvat aastahiti auhinnaõhtut juhivad Raadio 2 eetrihääled Kristel Aaslaid ja Robin Juhkental, kes on ka ise muusikutena aastahiti tabelis kõrgeid kohti püüdnud.

Tõelise hiti valemit ei oska kumbki neist siiski välja tuua. "Ühest loost teeb hiti see mingi asi, mis kuulaja kõrvus hakkab täiega tuksuma ja seda muusik üldiselt väga ei tea, mis see on," ütles Aaslaid.

Juhkental leidis aga, et hitid ei pea isegi olema kuulaja muusikamaitse järgi, vaid lihtsalt meeldejäävad lood. Ideaalse kõrvaussi näitena tõi ta Koit Toome loo "Kaugele siit", mida on raske peast ära saada ka siis, kui seda korraks vaid ümiseda.

Selle aasta lugudest on Juhkentali lemmik Genka ja DEW8 lugu "Ma ei oska kaine peaga peol midagi teha", Aaslaid tõi aga välja, et tema isiklikku muusikaedetabelti juhib sel aastal Levski "Desires".

Aastahiti finaalkontsert toimub 30. detsembril Tallinnas Kultuurikatlas, kus astuvad üles kõik kümne parima loo hulka jõudnud Eesti artistid. Kuigi kontsert toimub sel aastal publikuta, saab otseülekannet jälgida aastahitt.ee veebilehel.

Aastahiti tabeli 40 parimat välismaa lugu ja 30 parimat Eesti lugu mängitakse ette 30. detsembril kell 12 algavas raadiosaates, mille juhid on Bert Järvet ja Erik Morna.