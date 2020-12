ETV2 pühadekava: Kruusemendi portreesaatest Sipsiku lauludeni

23.12 kell 21.30 Eesti Filharmoonia kammerkoori jõululaulude kontsert

Eesti Filharmoonia kammerkoor valiti lõppeval aastal maailma kümne parima koori hulka. Koos Tallinna kammerorkestriga esitavad nad Jaani kirikus Tõnu Kaljuste juhatusel Margo Kõlari "Pirita missa" ja valiku kauneid jõululaule. Kontsert on salvestatud 12.12.

Kontserti "Jõul" Tallinna Jaani kirikus Autor/allikas: Rene Jakobson

24.12 kell 11.10 lasteetendus "Sipsik ja vana aja asjad"

Jõuludeks tulevad suureks sirgunud Anu ja Mart oma lapsepõlvekoju ning leiavad pööningult vanade asjade hulgast oma kalli Sipsiku. Sellest taaskohtumisest algabki muusikaline lavastus Eno Raua "Sipsiku" ainetel. Mängivad Külli Teetamm ja Andero Ermel. Dramatiseering Leino Rei ja Kati Kivitar, lavastaja ning kunstnik Kati Kivitar, helilooja Katri Rebane. Telesalvestuse režissöör Kadi Priske, juhtoperaator Andrus Rebane.

"Sipsik ja vana aja asjad" Autor/allikas: Rahvusooper Estonia

24. ja 25. detsembril kell 20.00 "Lumekassid ja mina"

Loodusfilmide operaator Gordon Buchanan läheb Venemaale, et koos bioloog Viktor Lukarevskiga aastaid vangis elanud ilvesepaarid ette valmistada eluks looduses. Ilvesed on osavad kütid, kuid pelglikud ja neid näeb harva. Koška ja Mjass sündisid vabaduses, kuid elasid aastaid puuris ning nende pojad müüdi ära. Brjanks ja Daša päästetakse loomakaubandusest ning nemad pole iial vabas looduses elanud. Buchanan ja Lukarevski ei tea, kas vangistuses elanud loomade instinktid on säilinud.

25.12 kell 12.15 "Tudorite rõõmsad jõulud Lucy Worsleyga"

Ajaloolane Lucy Worsley viib vaatajad ajareisile, kus tutvustatakse Tudorite dünastia aegset Inglismaad ja tolleaegset 12 päeva pikkust jõuluaega. Rikkalikud peolauad, lõbusad laulud ja üllatavad kingitused on vaid osa jõulukommetest, mida eksperdid näitavad. Tutvust jõutakse teha nii Henry VIII, tema õukonna kui ka tavakodanike jõuludega.

26.12 kell 21.30 värske portreesaade "Arvo Kruusement. Filmirežissöör"

Ütled Arvo Kruusement, mõtled "Kevade"! Tegelikult on Arvo 92-aastasele eluteele sattunud ette väga värvikaid seiku ja erinevaid filmitöid. Kuidas sai alustavast näitlejast Eesti tunnustatud filmirežissöör, sellest kuuleme uues portreesaates juba Arvo Kruusemendi suu läbi. Vestlust juhib Anu Välba.

26.12 kell 23.40 "Il Volo Materas"

Edukas Itaaliat pop-ooperi trio on üle maailma täitnud kontserdisaale ja staadione. Oma kümnenda tegutsemisaasta juubelikontserti tähistasid nad maalilises Matera linnas. Kontserdil tulevad ettekandele kõikjal fänne rõõmustanud klassikalised palad nii itaalia kui ka inglise keeles, sealhulgas "Il mondo", "Love Story", "O sole mio'", "Smile" ja "Nessun dorma".

28.12 kell 21.30 teatrietendus "Cabaret Siberia"

Piip ja Tuut lavastus "Cabaret Siberia" koosneb unikaalsetest kabareenumbritest, mis jutustavad loo kahest eesti artistist, kes saadeti Siberisse. See on kontrastne bukett absurdist, koomikast ja hingematvatest hetkedest. Laval on Haide Männamäe ja Toomas Tross ning Paradiisi orkester koosseisus Natali Ponetajev, Emil Erastus, Henrik Leibur, Johan Kristjan Aimla. Autor ja lavastaja Lauris Gundars (Läti), kunstnikud Ruta Kupla ja Jaanis Laagriküll. Muusika autor Siim Aimla. Salvestuse režissöör Elo Selirand, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Tiina-Mari Koljak. Etendus on salvestatud novembris Kumu auditooriumis.

28.12 kell 19.30 uus sari "Reis Kreekasse"

Inglise näitlejate Steve Coogani ja Rob Brydoni viimasest ühisest reisist Lake Districtisse on möödunud kümme aastat. Väljaanne Observer tegi neile ettepaneku tähistada juubelit omapärase teekonnaga. Steve ja Rob peavad kuue päevaga läbima Odysseuse kümme aastat kestnud odüsseia. Mehed alustavad retke Odysseuse jälgedes Türgist. Praam viib nad sadamalinnast Assosest Kreeka saarele Lesbosele. Omavaheline lõõp ja meenutused vahelduvad tsitaatidega "Iliasest" ja Aristotelese "Poeetikast".

29.12 kell 22.15 Moekunsti kuu "Jean Paul Gaultieri viimane etendus"

Jean Paul Gaultier korraldas 2020. aastal Pariisis oma viimase moeetenduse, et tähistada 50 aasta möödumist moedisainerina töötamisest. Sellel uhkel üritusel leidus nii modelle kui ka kunstilisi etendusi. Filmitegijad said Prantsuse moe legendaarsele pahale poisile unikaalse juurdepääsu ning heidavad pilgu tema uskumatule karjäärile ja isiksusele. Tema jäljeks moemaailmas on korsett, madrusepluusid, tätoveeringumustrid ja meeste seelikud. Originaalsusest ei tule tal puudust ka viimaseks kuulutatud etendusel.

30.12 kell 15.30 uus kontserdisaade "Sipsiku laulud"

Sipsiku film on juba paljude perede lemmik. Filmis kõlas aga ka hulk lahedaid laule, mõned neist filmi ei mahtunud ja mõned kirjutati suisa juurde, et saaks kõlada suurepärane Sipsiku laulude kontsert. Üles astuvad Ewert Sundja bändiga, Jan Uuspõld, Elo-Mirt Oja, Eliise Mööl, Piret Krumm , Elisabet Reinsalu ja Ott Sepp.

Sipsiku laulud

31.12 Presidendi kõne viipekeelse tõlgi ja subtiitritega

31.12/1.01 kell 02.30 "Avicii. Mälestades Tim Berglingi"

Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora, Joe Janiak ja mitmed teised muusikud tulid kokku Stockholmis Friends Arenal, et esitada kahetunnine kava Avicii muusikast, teavitamaks maailma vaimse tervise probleemidest. See oli esimene kord, kui Avicii loomingut mängiti otse laval nii paljude esitajate osavõtul.

01.01 kell 20.00 "#Melomaania aastalõpusaade"

Aasta esimeses "#Melomaania" saates vaadatakse üle möödunud aasta parimad lood. Lisaks ei puudu saatest ka uue aasta üllatused. Saatejuht Jon Mikiver, toimetaja Laura Kõrvits, režissöör Sigre Silm, produtsent Tiina-Mari Koljak.

01.01 kell 21.30 kinoklassika"Lollide pidusöök"

Pierre (Thierry Lhermitte) korraldab koos grupi sõpradega igal kolmapäeval õhtusöögi, kuhu kutsutakse pahaaimamatu külaline - konkurentsitult kõige suurem lollpea. Veel enne õhtusöögi algust on külaline, rahandusministeeriumi ametnik Francois (Jacques Villeret) jõudnud peremehe selja ära nikastada, tekitada abielukriisi ja maksuinspektori kaela tõmmanud. Ka selles Francis Veberi lavastatud komöödias osutub naerualune tegelane inimlikumaks, kui arvata võis, isegi kui ta pidevalt heasoovlikkusest segadusi korraldab.

Lollide pidusöök

02.01 kell 21.30 uus reisisari "Namaste"

Uues reisisaates elatakse kaasa kolme sõbra seiklustele eksootilises Indias. Ajal, kus reisimine on raskendatud, meenutavad põnevat ja salapärast Indiat Ott Nool, Christopher Rajaveer ja Karl Robert Saaremäe. Sarja avaosas tuleb reisiseltskonnal kohaneda suurlinna New Delhi ilude ja valudega.

02.01. kell 22.30 Pariisi kontsert 2020

On saanud traditsiooniks, et igal aastal 14. juulil tervitab Orchestre National de France suve suurejoonelise koosviibimisega Eiffeli torni jalamil koos vapustava ilutulestikuga. Dirigent Eun Sun Kimi juhatusel, abiks Radio France'i koor, kutsub orkester publikut üle ilma ja tuhandet inimest ka kohapeale kuulama kuulsaid aariaid ja kontsertteoseid mainekate solistide esituses, kelle seas on Sol Gabetta, Lisa Batiashvili, Sonya Yoncheva, Khatia Buniatishvili, Ludovic Tezier, Fatma Said, Benjamin Bernheim, Lucienne Renaudin Vary ja Angelique Kidjo!