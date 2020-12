Laur Joametsa bänd LORE avaldas teise videosingli järgmisel aastal ilmuvalt albumilt

LORE (ehk Laur Joamets ja Laura Reed) üllatas oma fänne jõulukingitusega ning andis välja singli "Gifts Of Destruction and Disorder". Värvika graafilise video tegid loole andekad Eesti animaatorid August Varustin ja Ave Taavet.

"Video mõte on pöörata tähelepanu liikidele, mis on väljasuremisohus. Kujutasin ette viimast jääkaru suremas, kuid tahtsin, et enne oma surma saaks ta kogeda inimkonna erinevaid naudinguid ja pahesid. Et ta mõistaks, miks me oleme otsustanud olla nii ükskõiksed oma keskkonna suhtes," kommenteeris Laur Joamets.

"Minu meelest annab video humoorikalt edasi loo raskema alatooniga sisu. Lugu ja video said tegelikult valmis juba enne ülemaailmset pandeemiat, kuid täna on see tõeline hetkeseisu peegeldus," lisas Laura Reed.

"Gifts Of Destruction and Disorder" on järg sügisel ilmunud ning palju positiivset vastukaja saanud singlile "Surrender". Mõlemad lood pärinevad LORE uuel aastal ilmuvalt debüütalbumilt ning said kajastust ka mainekas muusikaajakirjas Rolling Stone.