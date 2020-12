Koit Toome: mõtisklesin sügavalt, kas Eesti Laulul osaleda või ei

Pärast 2017. aastal Eesti esindamist Eurovisioonil mõtles Toome, et Eesti Laulul ta enam kunagi ei osale.

"Tollal ajal oli jah kuidagi sellised tunded, aga vahepeal on ju aega mööda läinud ja tegelikult see osavõtmine tuli natuke teisest suunast seekord. Kui tavaliselt käib niipidi, et meil on plaan, et proovime Eesti Laulule ja Eurovisioonile, siis tegelikult seekord see Eesti Laulu asi tuli pigem hiljem juurde, kui see lugu oli juba olemas. Tundus, et tegemist on väga tugeva looga ja siis ma ikkagi nädal või isegi paar nädalat mõtisklesin sügavalt, et mis teha," selgitas Toome R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et lõpuks tundus talle siiski, et looga "We could have been beautiful" tasub siiski Eesti Laulule kandideerida.

"Seda enam, et Eesti Laul on ikkagi ainus suur meelelahutus-show Eestis," sõnas Toome.

Eesti Laulu poolfinaali pääsemisest teatas talle Tõnis Niinemets, kes koos ETV võttemeeskonnaga Toomele uudist edastama läks.

"Ma teadsin, et ETV tuleb minuga mingisugust intervjuud vms tegema. Aga ma ei teadnud, et Eesti Laulust. Ma arvasin, et need avalikustatakse tunduvalt hiljem," rääkis Toome, et ta ei osanud arvatagi, et talle Eesti Laulule pääsemisest teatatakse.

Uus lugu on Toome jaoks ka justkui uus tulemine, sest tema enda eelmisest singlist on möödas neli aastat.

"Ma olen tegelikult tükk aega mõelnud, et mis see uus lugu või uus muusika, uus asi võiks olla, millega laiema avalikkuse ette taas tulla. Ma tükk aega otsisin seda lugu, tegime siin demosid erinevate inimestega. Selle looga oli see tunne, et see on nii minu lugu," ütles Toome.