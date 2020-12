Pühadesoovid | "OP" üllatab originaalse jõululauluga

"Jõulud on andmise aeg ja meie vaataja juba teab, et meie anname tavaliselt kuldse ümbriku," sõnas "OP-i" saatejuht Margus Tabor. Loomulikult peituvad ümbrikus sõnad, millega keegi on kunagi kirjutanud luuletuse. Tavaliselt on saatekülalistel võimalus oma luuleoskused nii proovile panna ja luua uus luuletus või laul.

Jõululuuletuse loomises pani end proovile ansambel Estonian Voices.

"OP-i" ja teiste saadete toimetuste jõulusoove näed tele-eetris juba jõululaupäeval. "Jõulud teleringis" on ETV ekraanil 24. detsembril kell 19.00.