Pühadesoovid: "Hommik Anuga" untsu läinud jõulutervitus

Alati tahad parimat, kuid vahel ei kuku kõik päris nii välja. Ehe näide sellest on "Hommik Anuga" saatemeeskonna jõulutervitus.

"See on olnud üks valestiminemiste aasta," sõnas Anu Välba. Valesti on läinud nii maailmas kui ka kõikvõimalikes eluvaldkondades, valesti läks ka "Hommik Anuga" stuudios, kui püüti teha rõõmsat jõulutervitust armastatud artistide ja lumekahuriga.

"Ilusaid valgeid jõule teile ja head vana aasta lõppu," soovis Anu kogu saate meeskonna poolt.

"Hommik Anuga" ja teiste saadete toimetuste jõulusoove näed tele-eetris juba jõululaupäeval. "Jõulud teleringis" on ETV ekraanil 24. detsembril kell 19.00.