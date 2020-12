Laulja Yasmyn avaldas uue singli "How Much", mis valmis koostöös Ameerika produtsent BJazziga ning plaadifirma TIKS rekords alt.

"See on armastuslugu. Kelle suhtes? Vahet pole, kuulaja võib sellele kaasa laulda, mõeldes enda armastatu, iseenda või ükskõik kelle/mille peale. Ma kirjutan muusikat nii, et kuulaja saaks ennast ära tunda igas sõnas, mida laulan. Teen muusikat muidugi iseenda jaoks, aga soovin, et iga kuulaja saaks seda tõlgendada täpselt nii nagu neil parasjagu vaja,'' kommenteeris Yasmyn.

Loo tausta sai Yasmyn tegelikult juba märtsi alguses kui produtsent BJazzi saatis talle instrumentaale, kuid karantiini ajal ei leidnud Yasmyn endas motivatsiooni ega tundnud inspireeritult ja esmalt jättis ta need sinna paika. Järgmisel päeval pani ta uuesti meloodiad mängima ja leidis end ümisevat refräänimeloodiat.

"Mind oleks nagu mingi kreatiivsuse vaim üle võtnud ja 40 minutit hiljem leidsin ennast oma elutoas maas istumas ja terve lugu oli valmis kirjutatud, edasi läks tehniline töö. Lugu valmis lõplikult novembris. Pole kunagi ühegi looga nii pikalt toimetanud," tunnistas laulja.

Muusik ise nimetab antud lugu enda vokaali potentsiaali debüüdiks. "Siin ma päriselt laulan ja näitan enda oma häälelist võimekust, mida ma varem sellisel kujul teinud pole," sõnas Yasmyn.

"Ma saan enesekindlalt öelda, et olen lähemal kui kunagi varem sellele, mida olen luua soovinud. Uus lugu "How Much" kõlab nagu mu tulevane album, mis saab olema segu moodsa souli ja R&B muusika maailmast," lisas ta.