Inger avaldas oma versiooni kuulsast jõululoost "Winter Wonderland"

"Talve võlumaa tähendus on minu jaoks ajas muutunud. Kui varem ootasin ma alati ilusaid valgeid jõule, siis sel aastal on mulle piisav pere nägemine, kellega me pole kaua kohtunud. Usun, et talviseks võlumaaks polegi rohkem vaja, kui sooja tunnet hinge ja lähedasi enda ümber. Soovin kõigile rõõmsaid jõule!" sõnas Inger.

Lugu on salvestatud koos Markus Paloga ning video autor on Alex Tervinsky.