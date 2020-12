Vikerraadio aastavahetuse meeleolu loovad kuulajad

Oma lemmikuid on võimalik teiste kuulajatega jagada Vikerraadio kodulehel asuvas kommentaariumis. Kirjuta, millist laulu ja kelle esituses soovid kindlasti vana-aastaõhtul kuulata. Soovilaule ootab Vikerraadio toimetus kuni 30. detsembrini.

"Kui helendavad ekraanid ja internetivõimsus on tänavu uusaastaootuses hõivatud, et olla lähedaste ja sõpradega kaugelt koos, siis Vikerraadio annab võimaluse olla eri põlvkondadel ja seltskondadel samal muusikalainel. Vikerraadio kuulajad ja saatejuhid valivad kindlasti väga hea meeleoluga muusika 31. detsembri õhtusse läbi kümnendite, seda nii tantsuks kui ka taustaks, et hoida head tuju varajaste hommikutundideni," sõnas Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Ettevõtmises löövad kaasa ka Vikerraadio saatejuhid, kes jagavad oma lemmikuid. Näiteks "Uudis+" saatejuhi Lauri Variku soovil kuuleme nii Karl-Erik Taukarit kui ka The Weekndi, kelle lugu "Blinding Lights" on kindlasti ajakirjaniku viie meelisloo hulgas. Saatejuht Andres Oja selle aasta üks kindlaid lemmikuid on Esivanemate Kaja lugu "Ajarändur", mis jõuab ka kindlasti aastavahetuse programmi.