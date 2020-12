Tarmu Tammerk: televisioonis maskiga või maskita

Pärast maskikandmise kohustuslikuks tegemist avalikes siseruumides on sagenenud televaatajate küsimused, kuidas on ERR-i telekanalites korraldatud maski kandmine. Millist eeskuju annavad televisiooni saatejuhid ja saatekülalised?

Vaataja-kuulaja küsib: "Väga õige, et ERR rõhutab maskide kandmise vajadust. Aga tekib küsimus, kas ERR käitub silmakirjalikult. Raadios räägite, et maskide kandmine teatud kohtades on vajalik. Aga ETV-d vaadates on näha, et teie enda ajakirjanikud ei pea sellest nõudest midagi. Miks ei kanta ETV eetris maske?"

Teine pöördumine: "Miks ERR-i ajakirjanikud ja saatekülalised ei kanna eetris olles maski, kuigi valitsus on tungivalt soovitanud töökohtades, kus inimesed on tihedalt koos, maski kasutada? Olukord riigis halveneb väga kiiresti ja see, mida televiisoris nähakse, on inimestele eeskujuks!"

Kokkuvõtlikult saab maskide kandmisele teletöös vastata põhimõttega: maske kantakse, aga sellisel viisil, et info edastamine ja saadete jälgitavus ei kannataks.

Info peab jõudma kõigini

Koroonaviiruse leviku tõttu on ERR-i töö tervikuna ümber korraldatud, lisaks telekanalitele töötavad muutunud oludes ka raadioprogrammid, toimetused ja tugiüksused.

ERR-i telekanalid tegutsevad reeglite järgi, et oleks tagatud ERR-i töötajate ja saatekülaliste turvalisus. Samal ajal ei tohi takistada info levikut. Meediaorganisatsiooni olulisim ülesanne on siiski info edastamine. Rollieeskuju täitmine ei saa sellest eespool olla.

Kõige enam puudutab maskide kandmine teleuudiseid. "Aktuaalses kaameras" on kõige suurem intervjueeritavate "käive". Reportaažid ja välivõtted, otsesaadete külalised. Saatemeeskonnad, kes puutuvad kokku paljude inimestega.

ERR-i teleuudiste juht Liisu Lass selgitas Vikerraadio "Meediatunni" saates, millised on "Aktuaalse kaamera" tegijate reeglid. Nii otse-eetris kui ka stuudiosalvestuste puhul, kus saatejuht intervjueerib saatekülalist, uuritakse enne stuudiosse saabumist, et inimene oleks terve ega tunneks haigussümptomeid. Kui saatesse kutsutu on saanud teavituse lähikontaktist, tuleb sellest võimalikult kiiresti toimetusele teada anda, et saateplaani jõuaks ringi teha.

Otsesaates saatejuhid ja külalised enamasti maske ei kanna. Erandiks on mõnikord meditsiinitöötajad, kes ei soovi maskist loobuda ka eetris. Selleks on arusaadavad põhjused, et vastavalt oma erialale olla avalik eeskuju või vajadus kaitsta end ka saates võimaliku nakatumise ees. Esimesena tuleb meelde pressisõbraks valitud dr Arkadi Popov.

Toimetus palub saatekülalistel mask intervjuu ajal ära võtta, sest otsesaates ei ole võimalik vestlusele subtiitreid alla panna, mida võimaluste piires tehakse salvestatud lugude puhul. Kui mask on paksem ja diktsioon pole just õppinud näitleja oma, on vaatajatel arusaamine raskendatud. Arvestada tuleb ka nende vaatajatega, kes on kuulmispuudega või kellel on parema arusaamise huvides harjumus abistavalt ka huultelt lugeda. Maskis saatekülalise oluline jutt ei pruugi vaatajateni jõuda.

Lisameetmed teletöös

Uudislugude salvestamisel on reporteritel ja operaatoritel nõue kanda maski. Lisameetmena on mikrofon pandud statiivi peale, et tagada piisav vahemaa reporteri ja intervjueeritava vahel. On küll mõned operatiivsed juhtumid, kus statiivi paigaldamise aega või kohta pole.

Pärast intervjuud mikrofonid puhastatakse ja desinfitseeritakse. Võimalusel tehakse salvestatud intervjuud vabas õhus.

Tele-eetris maskikandmise üks variatsioon on olukord otsesaates, kui stuudiolaua taga istub saatejuht ja tema vastas saatekülaline. Mõned vaatajad on juhtinud tähelepanu, et mõlemad on ju inimesed, kes töö tõttu peavad paljudega suhtlema. Kas siit ei teki nakkusohtu, meie kõigi silme all?

Liisu Lass selgitas "Meediatunnis", et põhieelduse kohaselt ei tule vähestegi haigusnähtude puhul inimene stuudiosse. Tuleb arvestada sedagi, et televisioon võib olla petlik, sest vahemaa stuudios on tegelikult suurem, kui see kodusele diivanile paistab. Lisaks tehakse osa "Aktuaalse kaamera" stuudiointervjuudest nüüd platsil, kus vahemaa on veel suurem.

Ka teistes ERR-i telesaadetes kehtivad ohutusreeglid, et eetriväliselt kannavad tegijad maske. Televaataja huvides ei kanna maski saatejuhid ja külalised, küll aga teised stuudios viibijad, näiteks operaatorid. Muudatusi on sisse viidud teisigi, näiteks kontaktide hulga vähendamine saadetes. ETV hommikuprogramm "Terevisioon" hakkas hommikuste ajalehtede sirvimist tegema ühe perekonna või sõpruskonna liikmetega. Tavaliselt kohtab selles rubriigis erinevate elualade inimesi. Haigusriskide vähendamiseks aga on nüüd külas sama pere või sama koosluse liikmed, nagu muusikud, kes nagunii koos proove teevad.

Lõpetuseks kaugõppeline kodutöö, et veenduda terviseohutuse tõsiselt võtmises ETV-s. Otsige "Aktuaalse kaamera" uudislugudest seda hetke, kui reporter ja intervjueeritav mõlemad kannavad maski või seisavad piisavalt kaugel, mikrofon statiivi otsas. Igas saates on selliseid kaadreid tavaliselt rohkem kui üks.