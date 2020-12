R2 aastahitti saab valida 20 populaarseima loo vahel

20 populaarseima loo seas leiab mitmeid artiste, kes edetabelisse jõudnud rohkem kui ühe looga. Kodumaistest artistidest on tabelis mitme looga näiteks 5Miinust, Nublu ja Villemdrillem, välismaistest artistidest Dua Lipa, Harry Styles, Ariana Grande, Billie Eilish ja The Weeknd.

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare sõnul peegeldab aastahiti tabel alati käesoleva aasta trende muusikamaailmas. "Eesti lugude paremiku põhjal võib öelda, et 2020 oli kahtlemata suur koostööde aasta ja saab olema põnev näha, milline neist artistidest sel aastal koore riisub," lausus ta.

Eesti suurim muusikaküsitlus R2 Aastahitt toimub tänavu esmakordselt kolmes hääletusvoorus. Alates 28. detsembrist jääb võistlustulle kümme populaarseimat Eesti ja välismaist lugu.

Aastahiti finaalsaates 30. detsembril esinevad kõik Eesti lugude arvestuses kümne parima hulka jõudnud artistid, välismaised hitid mängitakse koos 30 parima Eesti looga ette raadiosaates.

Maratonsaade algab 30. detsembril kell 12 Raadio 2 eetris, saadet juhivad Erik Morna ja Bert Järvet. Kell 19 algab otseülekanne aastahitt.ee kodulehel ja Inspira telekanalis. Saadet juhivad Raadio 2 eetrihääled Kristel Aaslaid ja Robin Juhkental.

Oma lemmiklugude poolt saab hääle anda aastahitt.ee lehel.

Eesti top 20 tähestiku järjekorras

5Miinust – "Peo lõpp"

5Miinust x Hendrik Sal-Saller – "Loodus ja hobused"

5Miinust x Villemdrillem – "Paaristõuked"

Ariadne – "Queen of My Own"

Ariadne – "Running Without You"

Clicherik & Mäx, Gameboy Tetris – "Maakas"

Grete Paia – "Johnny Bravo" feat Pluuto

Jaagup Tuisk – "Miinusprojekt"

Karl-Erik Taukar – "Kuule"

Noep – "Young Boy"

Nublu – "1-2"

Nublu – "Croissantid"

Nublu x Mikael Gabriel – "Universum"

Pitsa – "Tahmanägu"

Pur Mudd – "Ooh Aah"

Reket – "Magad vä" feat Liis Lemsalu ja Avoid Dave

Shanon – "Siia ma jään"

Trad. Attack! – "Armasta mind" feat Vaiko Eplik

Villemdrillem – "Soolane värska" feat Gameboy Tetris

Villemdrillem x Elina Born – "Niiea"

Välismaa top 20

24kGoldn – "Mood" feat. Iann Dior

Ariana Grande – "Positions"

Ariana Grande & Justin Bieber – "Stuck With U"

Billie Eilish – "My Future"

Billie Eilish – "Therefore I Am"

BTS – "Dynamite"

Cardi B – "WAP" feat. Megan Thee Stallion

Doja Cat – "Say So"

Dua Lipa – "Break My Heart"

Dua Lipa – "Don't Start Now"

Dua Lipa – "Physical"

Harry Styles – "Adore You"

Harry Styles – "Falling"

Harry Styles – "Golden"

Harry Styles – "Watermelon Sugar"

Lady Gaga, Ariana Grande – "Rain On Me"

Miley Cyrus – "Midnight Sky"

Regard – "Ride It"

The Weeknd – "Blinding Lights"

The Weeknd – "In Your Eyes"