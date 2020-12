Norra telesaates otsiti erakuna elanud Eesti meremehe vara pärijat

Kukk sündis 21. jaanuaril 1921 aastal ning vanemaks saades sai temast meremees. 1939. aastal lahkus ta Eestist ning kodumaale ta enam ei naasnudki. Mis temaga täpselt juhtus, jäigi sugulastele teadmata, kirjutab NRK.

Salapära ja anonüümsus paistiski aga Kukele meeldivat, sest üle 60 aasta elas ta Bergeni linnas täielikus üksinduses. Viimased 20 aastat veetis ta vanadekodus, kus hoidis alati omaette.

"Ta nimi oli ukse peal olemas. Ma ei näinud teda kunagi, aga me teadsime, et ta on seal korteris," rääkis vanadekodu kohvikus töötanud Anette Ravnoy.

Ka sellest, milline mees välja nägi, ei ole suurt midagi teada ning saate tegijatel ei õnnestunud Kukest ühtegi pilti leida. Selleks, et Kuke välimusest siiski ettekujutust saada, joonistati Kukest temaga 1954. aastal koos merel seilanud Agnar Vestengi kirjelduste järgi pilt. Joonistus ongi saatetegijate teada ainus jäädvustus, mis Kukest tehtud.

Kukk suri 2013. aastal, olles siis 92-aastane ning tema matusel osales vaid kaks inimest. Aastate jooksul oli tal õnnestunud ka raha kõrvale panna – umbes 6300 eurot –, mille pärijat saates otsima asuti. Eestist leidis saatemeeskond Kuke nõbu Asta, kes Kuke endaga kunagi kohtuda ei saanudki.