Ed Sheeran avaldas uue loo "Afterglow"

""Afterglow" on lugu, mille kirjutasin eelmisel aastal ja soovin seda nüüd teiega jagada. Tegu ei ole mitte esimese singliga uuelt albumilt, vaid lihtsalt looga, mida ma väga armastan ja loodan, et see ka teile meeldib," rääkis Sheeran, kes viimati avaldas muusikat aasta tagasi.

Sheeran kirjutas loo koos David Hodges'i ja FRED'iga, kellest viimane oli ka laulu kaasprodutsent.