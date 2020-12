Joel Remmel: inimestele on jäänud väär mulje, et kristlik eluviis on lihtne

"Kui kristlusest või üldse usuelust rääkida, siis üks väär mulje, mis teinekord inimestele jääb, on see, et elu läheb lihtsaks ja et kristlik eluviis on kuidagi lihtne. See, et asjad on paigas ja on väga selge moraal või teadmine kuidas elada, seda küll, aga elu kohati on isegi keerulisem, sest sa tead, mis on õige asi, mida teha, aga inimloomus paraku on ebatäiuslik ja me sageli valime seda mitte teha," rääkis Remmel Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".

Ta lisas, et kristlik kasvatus ei garanteeri ka seda, et lapsed alati hästi käituvad.

"Automaatselt kindlasti ei juhtu midagi. Neid näiteid on üksjagu, kus ka pealtnäha sellises rahulikus kristlikus kodus lapsed ikka lähevad üle käte ja käivad mingisuguse kirju elutee läbi enne, kui maha rahunevad või tagasi tulevad," selgitas Remmel.

Enda lapsepõlvest meenus talle usuga seotult näiteks pühapäevakool, kus ta koos enda venna, kahe õe ja onulastega käis.

"Meil oli seal tore ja see oli meie jaoks täiesti tavaline. Ma ei kujutanudki ette, kuidas see teistmoodi võiks olla. Ühel hetkel võib olla koolis rohkem käies nägin, et on ka teistsugust kasvatust," sõnas Remmel ja lisas, et usklik olemine talle koolis probleeme ei tekitanud.

Samas tõdes ta, et usk võib inimsuhteid mõjutada küll.

"Mis puudutab usku, siis see on nii vundamentaalne erisus. Kui sellest üldse ei räägita, see ära unustatakse või üritatakse sellest ümber minna, siis on ikka väga ebatõenäoline, et asi kestma jääb," rääkis Remmel.

Ta lisas, et usuliselt erinev taust oli tal ka oma endise abikaasa Laura Põldverega.

"Meie puhul oli see, et me tegelikult ikkagi rääkisime väga tõsiselt ja väga sisuliselt nendes küsimustes ja tol hetkel meil oli ka üksmeel nendes asjades. Eks ise ka mõtlen, et oleks olnud nii-öelda turvalisemaid ja lihtsamaid valikuid, aga tagantjärele midagi muuta ei saa ja ei tahaks ka," kommenteeris Remmel suhte purunemist.