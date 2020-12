Galerii: Dave Benton andis viimase enda korraldatud jõulukontserdi

Dave Benton on tuntud enda korraldatud maagiliste jõulukontsertide poolest. Tema sõnul tekitab jõulumuusika maagilist jõulutunnet ja erilist atmosfääri.

"Ma pole neid kunagi korraldanud raha teenimise eesmärgil, vaid et inimesele jõulutunnet pakkuda," rääkis ta.

Tänavused jõulud on aga erilised – Benton korraldas Kaarli kirikus oma viimase jõulukontserdi, kus lisaks talle esinesid ka Aarne Saluveer, ETV tütarlastekoor ning Bentoni tütred Sissi Nylia Benita ja Lisa Jennyfer Benita.

20 aastat kontserte

Benton meenutas, et aasta pärast Eestisse kolimist lõi ta koos Eesti korraldajaga ettevõtte "Big Daddy Production", kus korraldati koos erinevaid üritusi – pulmadest kontsertideni.

"Mäletan, et tegin Viljandi lähistel oma esimest kontserti ja mulle meeldis see nii väga, et aasta hiljem korraldasin oma esimese jõulukontserdi ning kirik sai puupüsti rahvast täis," sõnas ta. "2000. aastal tegin järgmise kontserdi ja nii edasi," lisas Benton.

2001. aastal lõi Benton oma firma DB Investments OÜ ning on tänase päevani korraldanud ise oma kontserte ning jõulutuure. Vahel on kaasa löönud ka sponsorid, ent suurema osa tööst on Benton ise ära teinud.

"Ma olen pärast 20 aastat tööd tänulik kõigile esinejatele, kooridele ning kirikutele, kes mu kontsertidel olulist rolli mängisid, ent nüüd lõpetan kontsertide korraldamise, sest 20 aastat on pikk aeg," tõdes ta.

Bentoni sõnul on kontsertide korraldamine üsna stressirikas, sest tuleb nii produtseerida, organiseerida kui ka ise esineda.

"Ma olen oma töö ära teinud ja olen väga tänulik eelkõige eestlastele nende toetuste eest," ütles ta.

Esinemisest Benton aga loobuda ei kavatse. "Kui mind kutsutakse järgmisel aastal jõulukontserdile, siis ma muidugi lähen esinema, ent ise ei korralda," rääkis ta.

"Kontsertide korraldamine ei ole lihtne. Aga see ei tähenda, et oma karjääri lõpetan!" lisas Benton.