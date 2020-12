Videod: Koolitantsu lõppkontserdi tantsud kajastasid huvitavaid teemasid

"Laske sisse, andke kommi" Võru Tantsukeskus, autor Egely Pruuli

"See on ägeda folkloorse vibe'ga keriv tantsujämm ja usutavalt ulaka esitusega traditsiooni jutustus," märkisid lavastajad.

"Mono" DanceAct - WAF Tantsukool, autorid Mark Monak ja Annabel Piirma

"Siiras jutustus väga isikupärases ja nauditavas esituses," sõnasid lavastajad.

"Seneca Efekt" Tähtvere Tantsukeskus, autor Berit Piir

"Sellel tantsul on jõuline ja emotsionaalne esitus ning ääretult musikaalne koreograafia, mille efektid on suurepärases kooskõlas muusikapala kompositsiooni ja esitusega," kirjeldasid lavastajad.

"Ma ei taha saada vihmaks" ETA Tantsukool, autor Julia Koneva

"See nüansirohke originaalkoreograafiaga tantsuline mõtisklus on kaasahaaravalt mõjuva kohalolekuga meisterlikult esitatud," kommenteerisid lavastajad.

"iil" S-Stuudio, autor Reelika Poroson

"See tants on suurteos, milles on suured teemad väikeste võimekate tantsijate võimsas esituses," selgitasid lavastajad.

"Rotipesas" FACE Moe- ja Tantsukool, autor Maarja Kukumägi

"Selles meisterlikus kaasaegses muusikali showstop'is on mõjuv intensiivne energia ja veenvad rollid," leidsid lavastajad.

"Kambavaim" Janne Ristimetsa Tantsustuudio, autor Janne Ristimets

"Müstiliselt mõjuvas tantsulises tervikus on salapäraselt kaasahaarav ühine sisemine energia ja isikupärane enesekindlus," ütlesid lavastajad.

"Ilmatüdrukud Eestist" Laine Mägi Tantsukool, autor Ingrid Jasmin

"Tantsus hüplevad toredad botikud väljakutsuvalt huvitavas rütmis, üheskoos nutikate kostüümidetailide ja ausa "suusailma" emotsiooniga," tõdesid lavastajad.

"Ülikondade tants kestab veel" Just Tantsukool, autor Helle Mari Toomel

"See on omanäolise idee ja aktuaalse teema huvitav vormistus," rääkisid lavastajad.