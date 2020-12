Silver Sepp ja Kristiina Ehin andsid välja jõuluteemalise singli

Uus lugu räägib linnast maagilisse kodutallu jõudmisest ja esitab küsimuse, kas tuleks täita laste plastmassist jõulukingisoove või püüda vanavanemate kombel kingitusi ise teha. Mistahes teed valides on tähtis, et nii suurtel kui ka väikestel oleks jõuludest rõõmu.

"Laulu tehes kujutasime ette Silveri kodutalu Treimanis, kuid minu ema Ly Seppel-Ehin tegi meil Tartus külas olles ka loole mõned värsid ja küllap kujutas tema ette hoopis oma päritolutalu Läänemaal," kirjeldas Ehin ja lisas, et kodutunne ja müütilse ürgkodu igatsus on eestlastele õrn teema.

"See on hea hooga tehtud lugu. Alles eelmine nädal kirjutasime, mängisime kõik sisse ja nüüd juba avaldame. Mõnes mõttes sündis see lugu tänu sellele, et esitasime endile detsembri alguses väljakutse luua iga päev midagi uut. Sissetallatud jõuluklassika rajad on tüütud ja ma ei kujuta ette, et peaksin kontserdil näiteks "Valgeid jõule" laulma," sõnas Sepp.

Loo esmaesitus kõlas "Terevisioonis" Tartu Raekoja platsil: